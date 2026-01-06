Promozione Citroen C3, uno dei grandi successi in Italia a 49 euro al mese

Il mercato auto italiano ha fornito numeri inequivocabili sulla city car francese. La Citroen C3 è stato e continua a essere un successo travolgente. Con 38.442 unità immatricolate lo scorso anno, si è piazzata al quarto posto assoluto nelle preferenze degli italiani. Un risultato che dimostra come il Double Chevron sappia ancora come solleticare l’orgoglio nazionale.

Per festeggiare l’inizio del 2026, la casa francese ha deciso di puntare tutto sul modello a benzina con un’offerta che potrebbe essere tranquillamente parte dei sogni di molti automobilisti pronti a passare a Citroen.

Si parla infatti di una rata mensile da soli 49 euro per la C3 a benzina, quella che d’altronde va ancora molto forte rispetto all’elettrico. Protagonista di questa promozione è la versione dotata del motore PureTech 3 cilindri turbo da 1,2 litri, capace di erogare 100 CV. Una potenza tutto sommato onesta, gestita da un cambio manuale a 6 rapporti, racchiusa in una carrozzeria lunga circa 4 m.

Advertisement

L’allestimento YOU, quello dell’offerta, adotta una filosofia quasi monastica per quanto offre nella C3. Niente schermi giganti per l’infotainment, ma al loro posto troverete un supporto per smartphone per usare semplicemente il vostro telefono come unico vero computer di bordo. In compenso, non mancano i sensori di parcheggio e le famose sospensioni Citroen Advanced Comfort per viaggiare almeno molto comodi.

Andando ai numeri, quelli veri, il prezzo di listino di 16.400 euro scende a 14.900 euro grazie a uno sconto di 1.500 euro, a patto di rottamare un vecchio veicolo (Euro 0, 1 o 2) entro il 31 gennaio 2026. Per accedere alla rata da 49 euro, però, dovrete sborsare un anticipo di 5.807 euro. Il finanziamento “Simply Drive” prevede poi 35 rate mensili e una Rata Finale Residua (il cosiddetto Valore Garantito Futuro) di 9.309,7 euro.

Advertisement

Il TAN fisso è al 3,99%, mentre il TAEG si attesta al 7,36%. Se alla fine dei tre anni deciderete di restituire l’auto, ricordatevi di non aver superato i 30.000 km, altrimenti ogni chilometro in più vi costerà 0,1 euro. Insomma, un’offerta perfetta per chi vuole pagare poco ogni mese e ha un posto nel cuore e nel garage pronto ad accogliere davvero la C3.