Peugeot al Salone di Bruxelles, una nuova 408 per conquistare (non solo) il Belgio

Il calendario parla chiaro, dal 9 al 18 gennaio 2026, il Brussels Expo si trasforma nel tempio del carisma francese. Peugeot torna alla 102a edizione del Salone dell’auto di Bruxelles con la nitida missione di dimostrare che il piacere di guida può sopravvivere alla transizione energetica.

La vera star dello stand, capace di far battere il cuore ai nostalgici convertiti, potrebbe benissimo essere la nuova Peugeot e-208 GTi. 100% elettrica, questa piccola bomba iconica promette un’esperienza esaltante, affiancata dalla 208 standard che continua a sfoggiare il suo quadro strumenti digitale e gli eleganti pulsanti stile pianoforte.

Per chi invece preferisce guardare tutti dall’alto, il SUV 2008 si presenta con una griglia più ampia e nuove firme luminose, pronto a graffiare l’asfalto cittadino con rinnovata agilità. Ma la vera offensiva tecnologica passa per la nuova Peugeot 408, definita “ambasciatrice del brio francese”, e per l’imponente gamma e-3008. Quest’ultima debutta in versione Dual Motor a trazione integrale con un motore anteriore da 213 CV e uno posteriore da 112 CV che, sommati, scatenano 325 CV di potenza elettrica pura.

Advertisement

Se non vi basta, c’è la sorella maggiore e-5008 che rilancia la gamma con una versione a lunga autonomia capace di percorrere fino a 668 km, ideale per chi ha una famiglia numerosa e poca pazienza per le soste alle colonnine.

Non mancano le soluzioni pratiche come la e-308 SW, una delle rare station wagon elettriche sul mercato, dotata dei geniali Magic Handles per abbattere i sedili con un solo gesto. E per chi pensava che il motore termico fosse un ricordo, ecco il colpo di scena con il Peugeot Rifter che segna il grande ritorno delle versioni benzina e diesel accanto alla variante elettrica da 343 km di autonomia. Così, tra pochi giorni, vedremo di cosa è capace il Leone che da tempo annuncia un ritorno convinto al piacere di guida allontanandosi dai “divani su ruote”, come li potremmo definire noi.