Alfa Romeo: la straordinaria supercar con motore centrale pronta a sfidare la Corvette C8 

In attesa di avere notizie certe sul futuro di Alfa Romeo, sul web i designer indipendenti e i creatori digitali sono scatenati nell’immaginare future vetture della casa automobilistica del biscione. L’ultima ipotesi mostra una ipotetica supercar con motore centrale che sembra addirittura pronta a sfidare la Corvette C8. Si tratta di un’opera dell’artista del render Frédéric Le Sciellour che ha pubblicato la sua creazione nella sua pagina di Instagram.

Su Instagram la straordinaria concept Alfa Romeo che in molti vorrebbero vedere nel mondo reale

Si tratta di una supercar virtuale pensata come ideale controparte della nuova Alfa Romeo 33 Stradale, la fuoriserie retrò-moderna realizzata in soli 33 esemplari da Carrozzeria Touring Superleggera. A differenza del modello reale, questo progetto non conosce vincoli industriali né compromessi stilistici.

Il risultato è una vettura dal carattere fortemente aggressivo, che rilegge in chiave contemporanea alcuni elementi iconici del marchio. Il frontale è dominato da una piccola griglia con lo Scudetto Alfa Romeo, affiancata da sottili fari a LED dal taglio affilato, mentre le ampie prese d’aria laterali e il profilo muscoloso contribuiscono a rafforzare l’immagine da vera supercar. Il posteriore, scolpito e compatto, non lascia spazio a dubbi sulle ambizioni del progetto.

Tra i dettagli più interessanti spiccano i badge Quadrifoglio sulle fiancate, chiaro richiamo alle versioni più estreme della gamma Alfa, e alcune soluzioni stilistiche ricercate per portiere e lunotto posteriore, che aggiungono un tocco di esclusività al design complessivo. Il quadruplo scarico suggerisce inoltre la presenza di un motore a combustione interna, probabilmente in posizione centrale, ipotesi rafforzata dall’abitacolo avanzato e dalle proporzioni generali della vettura.

Se mai Alfa Romeo decidesse di tornare a presidiare il segmento delle supercar ad alte prestazioni, soprattutto in chiave globale, un modello di questo tipo avrebbe un’avversaria naturale: la Chevrolet Corvette C8, oggi uno dei riferimenti tra le sportive a motore centrale. Per ora resta solo un esercizio di stile, ma è uno di quei progetti capaci di alimentare il dibattito su cosa potrebbe essere il futuro più audace del Biscione.

Al momento purtroppo sembra assai difficile che il biscione possa pensare di portare sul mercato un simile modello. Ora come ora infatti Alfa Romeo ha altri obiettivi come ad esempio quello di portare sul mercato veicolo più di “sostanza” che possano aumentare le immatricolazioni e le quote di mercato della casa milanese a livello globale.

Per questo motivo si pensa in questo momento soprattutto alle nuove Stelvio e Giulia oltre che all’erede di Tonale e per questo inoltre pare avere delle possibilità l’arrivo di un modello compatto che si andrebbe a collocare tra Junior e Tonale nella gamma del biscione riempiendo un vuoto evidente.

Ovviamente non possiamo escludere che il programma BottegaFuoriserie da poco inaugurato in sinergia con Maserati a Modena non ci possa regalare qualche sorpresa di questo tipo magari in edizione limitatissima come già avvenuto con la nuova 33 Stradale. Staremo a vedere cosa accadrà.