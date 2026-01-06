Stellantis registra nel 2025 un forte calo delle vendite in Canada

Stellantis Canada ha reso noti i dati commerciali relativi sia al quarto trimestre 2025 sia all’intero esercizio annuale. Gli ultimi tre mesi dell’anno hanno evidenziato un andamento positivo della quota di mercato, che ha raggiunto il livello più elevato del 2025, confermando una crescita progressiva nel periodo. Nel quarto trimestre sono stati immatricolati 27.340 veicoli, con una flessione dell’11% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Considerando l’intero anno solare, il Gruppo ha totalizzato 114.720 unità vendute, registrando un calo complessivo del 12% su base annua, in un contesto di mercato complesso e altamente competitivo.

In Canada Stellantis non ripete il miracolo americano: vendite in calo sia nel quarto trimestre che in tutto il 2025

“Il 2025 ha segnato il nostro 100° anno di attività in Canada. In qualità di principale datore di lavoro nel settore automobilistico del Paese, siamo ben posizionati per un solido 2026, sfruttando il recente slancio e i modesti guadagni di quota di mercato”, ha dichiarato Trevor Longley, Presidente di Stellantis Canada.

“Prevediamo che questa tendenza continuerà con l’arrivo sul mercato di nuovi entusiasmanti prodotti. Per iniziare l’anno, abbiamo semplificato la nostra gamma unificando Grand Cherokee e Grand Wagoneer sotto il marchio Jeep, semplificando le scelte per clienti e concessionari. Guardando al futuro, il ritorno di Jeep Cherokee nel segmento di punta canadese rappresenta un’opportunità rivoluzionaria, insieme a nuovi modelli come la Jeep Recon completamente elettrica, il ritorno dell’HEMI sul Ram 1500, le muscle car Dodge Charger con motore SIXPACK assemblate in Canada e la rinnovata Chrysler Pacifica”.

Punti salienti del quarto trimestre Chrysler registra una crescita del 79% nel quarto trimestre, trainata dai minivan Pacifica e Grand Caravan assemblati da Stellantis in Canada, che hanno registrato un aumento complessivo dell’83%. Questi veicoli offrono alle famiglie canadesi versatilità, sicurezza e tecnologia eccezionali. Le vendite di Jeep Compass sono aumentate del 35%, Jeep Wagoneer del 36% e Jeep Gladiator del 9%. Questi guadagni sottolineano l’appeal di Jeep sia nel segmento dei SUV compatti che in quello dei SUV di grandi dimensioni. Inoltre, la Jeep Wagoneer S completamente elettrica continua a guadagnare terreno nel mercato delle medie premium, offrendo un mix ineguagliabile di stile, prestazioni e capacità.

Sempre a proposito di Stellantis, le vendite di Ram 1500 e del pick-up pesante Ram sono aumentate dell’8% rispetto al quarto trimestre del 2024, rafforzando la reputazione di Ram per tecnologia avanzata, potenza di traino e capacità. L’Alfa Romeo Giulia continua a riscuotere successo tra gli appassionati di prestazioni, registrando incrementi a due cifre nel segmento delle berline medie premium. Punti salienti dell’anno La Fiat 500e completamente elettrica continua ad attrarre acquirenti come il veicolo completamente elettrico più conveniente in Canada per il 2025. Le vendite da inizio anno hanno raggiunto 2.423 unità. I ​​minivan Chrysler Pacifica e Grand Caravan assemblati in Canada hanno registrato una forte crescita durante tutto l’anno, registrando un aumento del 65% rispetto all’anno solare precedente e consolidando la loro posizione di minivan più venduti in Canada.

Il Ram 1500 è tra i pick-up più venduti del marchio nel 2025, con un aumento delle vendite del 7% su base annua. Oltre ai collaudati motori V-6 e Hurricane SO/HO Twin Turbo, l’imminente ritorno del leggendario HEMI V-8 sul mercato canadese aggiungerà entusiasmo ai nuovi acquirenti di veicoli da mezza tonnellata.

Si prevede che lo slancio accelererà nel 2026 con l’attesissimo ritorno del Ram 1500 SRT TRX 2027, il pick-up a benzina da mezza tonnellata più potente di sempre, omologato per la strada, con 777 cavalli e 990 Nm di coppia, nonché il primo Ram Power Wagon disponibile con il turbodiesel Cummins High-Output (HO) da 6,7 ​​litri.

La Jeep Compass registra il suo miglior anno di vendite di sempre in Canada, con 11.017 veicoli venduti. Alfa Romeo continua a stabilire standard di riferimento in termini di prestazioni e stile, con Giulia e Stelvio che hanno registrato incrementi rispettivamente del 23% e del 7% nei segmenti delle berline medie premium e dei SUV.

A chiusura dell’anno, i primi esemplari della nuovissima Dodge Charger Scat Pack 2026, assemblati da Stellantis in Canada, hanno iniziato ad arrivare nelle concessionarie a dicembre. Alimentata dal potente motore SIXPACK a sei cilindri in linea Hurricane Twin Turbo da 3,0 litri, la Charger Scat Pack eroga 550 CV, 700 Nm di coppia e raggiunge un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 3,9 secondi.