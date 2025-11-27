Alfa Romeo Giulia e Stelvio Intensa debuttano in Giappone

Stellantis Japan ha lanciato le edizioni limitate Alfa Romeo Giulia Intensa (73 unità) e Stelvio Intensa (12 unità) presso i concessionari Alfa Romeo autorizzati in tutto il Paese a partire da mercoledì 26 novembre 2025. Il prezzo al dettaglio consigliato dal produttore per la Giulia Intensa è di 7.500.000 yen (tasse incluse) circa 41.500 euro, mentre per la Stelvio Intensa è di 8.900.000 yen (tasse incluse) poco meno di 50 mila euro.

Alfa Romeo Giulia e Stelvio Intesa da ieri disponibile anche in Giappone in quantità limitatissima

La caratteristica principale della serie è il suo design meticolosamente raffinato, che riflette l’identità del marchio. Gli esterni presentano accenti dorati, che simboleggiano le filosofie Alfa Romeo di Vittoria, Valore ed Esclusività, aggiungendo un tocco di eleganza alle linee scolpite della carrozzeria. Gli interni, con accenti color cuoio e materiali pregiati, esprimono un’estetica raffinata incarnata dalla maestria artigianale.

Questa serie di grande successo è disponibile in Europa da febbraio di quest’anno su tutti i modelli attuali, e anche il primo modello della serie, Alfa Romeo Tonale Intensa, lanciata in Giappone a settembre di quest’anno, ha ottenuto recensioni positive.

Alfa Romeo Giulia Intensa è basata sulla Giulia Veloce, una berlina sportiva Alfa Romeo che coniuga bellezza e piacere di guida. Dotata di un motore turbo a quattro cilindri in linea da 2,0 litri, offre un’accelerazione potente e fluida e una maneggevolezza stabile grazie al bilanciamento ideale dei pesi. Le sue linee eleganti, ispirate alla filosofia del design italiano, e gli interni di alta qualità con una meticolosa attenzione ai dettagli trasformano la guida quotidiana in un’esperienza speciale.

Alfa Romeo Stelvio Veloce su cui si basa Stelvio Intensa, è un SUV che persegue le prestazioni di guida sportive tipiche della casa automobilistica del biscione. Le sue dimensioni imponenti offrono ampio spazio e presenza scenica, mentre le linee sinuose della carrozzeria creano un design dinamico. Inoltre, la risposta dello sterzo agile, paragonabile a quella di un’auto sportiva, la distribuzione ideale dei pesi e il design leggero offrono un’esperienza di guida dinamica che va oltre i limiti di un SUV. Gli interni raffinati ed ergonomici e i sistemi avanzati di assistenza alla guida offrono comfort e tranquillità. Questo modello in edizione limitata presenta dettagli dorati e beige e le speciali sospensioni attive Alfa per prestazioni off-road ottimizzate.