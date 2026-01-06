Citroën Racing Formula E alla ricerca di nuovi punti a Città del Messico

Dopo l’esordio stagionale particolarmente positivo di San Paolo, disputato il 6 dicembre, il team Citroën Racing Formula E arriva a Città del Messico con rinnovata fiducia. In Brasile, Nick Cassidy ha infatti conquistato uno storico primo podio per il marchio francese nelle competizioni riservate alle monoposto elettriche, segnando un risultato di grande valore simbolico e sportivo. La rimonta del pilota neozelandese ha evidenziato non solo l’elevato potenziale prestazionale della Citroën Racing GEN3 Evo, ma anche i significativi progressi compiuti dal team in termini di competitività e affidabilità.

Il prossimo appuntamento si svolge all’Autódromo Hermanos Rodríguez, autentico tempio del motorsport messicano, noto per la sua atmosfera unica e il forte legame con la tradizione sportiva del Paese. Il circuito, lungo 2,608 chilometri e caratterizzato da 16 curve percorse in senso orario, alterna lunghi rettilinei a tratti più tecnici, mettendo alla prova precisione, strategia e abilità di guida dei piloti.

Situato a circa 2.200 metri sul livello del mare, l’altitudine del circuito crea un’aria più rarefatta, riducendo la resistenza aerodinamica e consentendo velocità massime potenzialmente più elevate. Questo ambiente unico richiede anche una meticolosa gestione dell’energia e degli pneumatici, una sfida che sia Cassidy che il compagno di squadra Jean Éric Vergne devono affrontare.

Le qualifiche sono tradizionalmente fondamentali per il successo a Città del Messico, con la posizione in pista e l’aria pulita che si rivelano essenziali per ottimizzare l’uso dell’energia e attuare strategie di attacco. Il team darà il massimo per massimizzare le sue posizioni in griglia, soprattutto alla luce della penalità di tre posizioni inflitta a Vergne per eccesso di velocità accidentale in condizioni di Full Course Yellow durante la gara di San Paolo.

Con uno dei luoghi più caratteristici del calendario e una base di fan che vive e respira gli sport motoristici, l’Hankook Mexico City E Prix 2026 è pronto a offrire un altro memorabile spettacolo di Formula E.

Cyril Blais, direttore del team di Formula E della Citroën Racing, ha dichiarato: “Dal punto di vista della squadra, è sempre un piacere tornare a Città del Messico. Puntiamo a sfruttare lo slancio di San Paolo, con il chiaro obiettivo di conquistare punti importanti con entrambe le vetture. Quest’anno il tracciato subirà una leggera modifica, con la rimozione della chicane sul rettilineo finale, anche se non prevediamo che ciò alteri drasticamente la sensazione generale per i piloti. Correre ad alta quota presenta sempre sfide uniche per gli ingegneri, ma con temperature relativamente basse previste non dovremmo affrontare gli stessi problemi di gestione termica riscontrati a San Paolo. Restiamo concentrati a sfruttare al massimo ogni opportunità”.

Nick Cassidy, pilota del team di Formula E della Citroën Racing, ha dichiarato: “Sono davvero entusiasta di tornare a Città del Messico. Abbiamo iniziato la stagione alla grande a San Paolo, ed è stato estremamente gratificante portare la squadra sul podio dopo tutto il duro lavoro svolto durante la pausa. Quel risultato ha dato a tutti una vera carica, e non vedo l’ora di continuare con questo slancio nel secondo round. Il Messico è sempre un posto speciale per gareggiare, l’atmosfera è incredibile e i tifosi sono fantastici. La pista può regalare grandi gare, quindi ora l’attenzione è concentrata sul mettere insieme una sessione di qualifica efficace e condurre una gara pulita. Se ci riusciremo, dovremmo essere in grado di lottare per un altro risultato solido e continuare a costruire la nostra campagna per il campionato”.

Jean-Éric Vergne, pilota del Citroën Racing Formula E Team, ha dichiarato: “Sono molto contento di tornare a Città del Messico. È una pista che mi piace molto guidare e dove ho ottenuto buoni risultati in passato. Con la piccola modifica al layout di quest’anno, le cose potrebbero essere leggermente diverse dal punto di vista della gestione dell’energia. Le qualifiche saranno un obiettivo importante, soprattutto con la penalità di tre posizioni in griglia di San Paolo. Il mio obiettivo è semplice: aumentare il mio bottino punti per la stagione e chiudere il weekend con il maggior numero possibile di punti.