Peugeot ha superato le 100.000 consegne di auto nel 2025 in UK

Nel 2025 Peugeot ha oltrepassato la soglia delle 100.000 immatricolazioni, confermando una performance commerciale in forte crescita. Le vendite complessive di autovetture e veicoli commerciali leggeri sono aumentate del 10% rispetto all’anno precedente, raggiungendo quasi 106.000 unità. Parallelamente, il marchio ha migliorato la propria quota di mercato, oggi pari al 4,5%.

Quasi 106.000 veicoli venduti per Peugeot nel Regno Unito nel 2025

Spinta da un andamento positivo e costante sia nel comparto auto sia in quello dei furgoni, la Casa del Leone ha totalizzato 105.752 immatricolazioni nel corso dell’anno, consolidando così la propria presenza e posizionandosi stabilmente tra i primi dieci brand automobilistici nel mercato del Regno Unito di riferimento europeo.

Gli eccezionali risultati sono stati trainati in gran parte dal successo delle autovetture Peugeot, che hanno registrato un aumento del 20% nelle vendite, con oltre 83.000 auto vendute nel 2025, pari a un aumento di 14.098 rispetto al 2024. Con la gamma di veicoli elettrici più ampia tra tutti i marchi tradizionali in Europa, Peugeot ha contribuito alla crescita impressionante delle vendite di auto elettriche, con un volume aumentato del 12% su base annua.

Per incentivare ulteriormente i clienti a diventare proprietari di un veicolo elettrico, la casa del leone offre la copertura completa Peugeot Care su tutta la gamma di auto elettriche. La copertura di otto anni/160.000 km offre ai clienti la massima tranquillità nel passaggio all’elettrico, coprendo il motore elettrico, il caricabatterie di bordo, la trasmissione e i principali componenti elettrici e meccanici.

Nicola Dobson, Amministratore Delegato di Peugeot UK, ha dichiarato: “È stato un anno stellare per Peugeot nel Regno Unito, dove siamo orgogliosi di registrare aumenti sia in termini di volumi che di quota di mercato per le vendite combinate di auto e furgoni. Grazie a un’ampia gamma di veicoli accattivanti ed entusiasmanti, il marchio ha registrato una forte crescita e ha continuato a dimostrarsi una scelta molto apprezzata dai clienti, compresi coloro che passano all’elettrico. Non vediamo l’ora di consolidare questo successo nel 2026 con un’entusiasmante gamma di nuovi modelli, tra cui il lancio della Nuova 408 e della E-208 GTi”.

Nell’ambito della visione del futuro del brand francese, nel 2025 il marchio ha presentato Polygon Concept, un veicolo innovativo che anticipa la mobilità di nuova generazione. La concept car compatta anticipa la Peugeot di domani, con tecnologie di guida radicali che il marchio introdurrà a partire dal 2027, tra cui il rivoluzionario volante Hypersquare e la tecnologia Steer-by-Wire.

Il pubblico avrà l’opportunità di ammirare Polygon Concept in occasione del suo debutto nel Regno Unito al Manchester Motor Show, aperto al pubblico, il 10 gennaio, insieme alla prima presentazione al pubblico della Nuova 408.