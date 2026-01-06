ACI racconta a Roma una storia lunga 120 anni, con diverse auto storiche

Prosegue la mostra “L’ACI e gli Automobilisti: una Storia lunga 120 anni“, che andrà in scena fino al 24 gennaio 2026 presso la Galleria Filippo Caracciolo a Roma. Esposte alcune auto storiche di grande interesse, in grado di suscitare belle pulsioni emotive. Fra queste, la De Dion Bouton Type E 3.5 HP del 1898, proveniente dall’Automobile Club Torino.

La vettura transalpina si caratterizza per l’architettura “vis-à-vis”, che permetteva ai passeggeri di sedersi uno di fronte all’altro, come sui vagoni ferroviari. Insieme a lei, nella tela espositiva della capitale, ci sarà un poker di veicoli provenienti dal MAUTO – Museo Nazionale dell’Automobile di Torino. Si tratta, nello specifico, di una Isotta Fraschini BN 30/40 HP del 1910, di una Fiat Tipo Zero A del 1913, di una Fiat 501 S del 1924 e di una OM 665 N5 del 1931. Quest’ultima è la riuscita derivazione turistica, con cilindrata portata a 2.2 litri, della leggendaria “Superba”, auto che si aggiudicò il successo nella prima edizione della Mille Miglia.

La mostra di Roma, inaugurata nello spazio espositivo ACI – ACI Storico, celebra l’evoluzione dell’auto, nella dimensione ingegneristica e culturale, in un quadro dove viene dato risalto al ruolo esercitato nello specifico ambito dall’Automobile Club d’Italia, sin dalla sua nascita, avvenuta nel 1905. Stimo parlando di un sodalizio molto longevo, che ha accompagnato le diverse fasi evolutive del comparto, anche nella dimensione sociale e storica.

I mezzi a quattro ruote sono stati un formidabile strumento di progresso ed hanno contribuito a migliorare la vita della gente, le interazioni, i processi lavorativi, le esperienze turistiche, i bisogni pratici e quelli ludici, consegnando ampi spazi di libertà di movimento, sconosciuti prima del loro avvento. Nel racconto dei 120 anni di storia dell’ACI fluiscono tante pagine che raccontano l’identità dell’Italia, motorizzata e non. Oggi questo patrimonio culturale va difeso.

Insieme alla cinque auto storiche, nella mostra dell’Automobile Club d’Italia sono presenti quattro moto Frera, il primo marchio motociclistico in Italia, nato nel 1905, come il celebre sodalizio. Si tratta, nello specifico, della HP 2 1/2 Modello D Gran Lusso del 1914 (ricordata come la moto dei Bersaglieri della Prima Guerra Mondiale), della HP 4 3/4 del 1916, della 2 1/2 HP del 1923 e della Super Sport K V2 350 cc del 1927, messe a disposizione dal Museo Frera di Tradate.

Fonte | Club ACI Storico