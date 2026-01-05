Leapmotor si assicura la posizione numero 1 tra i marchi cinesi di start-up di auto elettriche

Nel corso del 2025, Leapmotor ha centrato un risultato di assoluto rilievo, affermandosi come il primo marchio tra le start-up cinesi specializzate in veicoli elettrificati (NEV), grazie a performance annuali particolarmente solide. La casa automobilistica ha infatti totalizzato 596.555 consegne a livello globale, comprendendo sia il mercato domestico sia quello internazionale, facendo registrare una crescita del 103% rispetto all’anno precedente. Un dato che testimonia in modo chiaro la crescente competitività dell’azienda e la validità della sua strategia industriale e commerciale.

Particolarmente significativo è stato il contributo del mese di dicembre, che da solo ha fatto segnare 60.423 veicoli consegnati sull’intera gamma disponibile. Questo risultato mensile conferma il ritmo sostenuto di espansione di Leapmotor e rafforza ulteriormente il suo posizionamento di vertice all’interno di un settore della mobilità elettrica in continua trasformazione, caratterizzato da una concorrenza sempre più intensa e da una rapida evoluzione tecnologica.

Nel corso del 2025, Leapmotor ha rafforzato la propria leadership tecnologica e ampliato il proprio portafoglio prodotti. Tra i momenti salienti figurano il lancio della piattaforma tecnologica LEAP 3.5, il debutto di modelli di punta come il SUV B10 e la berlina B01, nonché l’introduzione dell’elegante coupé sportiva Lafa5 (denominata B05 a livello globale) e della A10 (denominata B03X a livello globale) ai principali saloni dell’auto internazionali. E uno sguardo al futuro con il D19, SUV di punta del segmento E.

L’azienda ha inoltre rafforzato la sua presenza globale entrando nei mercati sudamericani e africani, portando il numero dei suoi negozi in tutto il mondo a oltre 1.700.

Dal punto di vista finanziario, Leapmotor ha ottenuto il suo primo utile netto semestrale positivo e ha registrato tre trimestri consecutivi in ​​utile, segnando un passo significativo verso una crescita sostenibile. Un traguardo storico è stato raggiunto con la produzione del milionesimo veicolo.

L’anno si è concluso con i festeggiamenti per il decimo anniversario di Leapmotor , un decennio caratterizzato da una ricerca e sviluppo interna completa e da un impegno verso l’innovazione a lungo termine.

Gli eventi celebrativi, tenutisi a Hangzhou con il tema “Verso l’alto, in testa alla corsa”, hanno riunito utenti, partner, fornitori, investitori e media per riflettere sul percorso dell’azienda e riaffermare la sua visione per il futuro.

Leapmotor ha sottolineato la sua convinzione che una tecnologia solida e una fermezza pragmatica siano le chiavi per passare da una posizione di leadership a una di leadership nel settore automobilistico globale. Il 2025 è stato un anno di rapida crescita e progresso strategico per Leapmotor, gettando solide basi per il prossimo decennio, mentre l’azienda accelera verso la leadership globale.