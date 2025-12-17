Leapmotor B05 debutta nel Regno Unito al Salone di Manchester

Leapmotor farà il suo debutto al primo Manchester Motor Show, che si terrà sabato 10 gennaio presso il Manchester Central Convention Complex. L’ingresso è gratuito, previa registrazione.Durante l’evento, i visitatori potranno ammirare l’intera gamma di modelli Leapmotor e assistere in anteprima nazionale alla berlina Leapmotor B05, presentata al Salone di Monaco 2025 e attesa sul mercato nel 2026.

Advertisement

Anteprima nel Regno Unito dell’audace hatchback Leapmotor B05 al Salone di Manchester

Oltre all’esposizione, la giornata offrirà esperienze interattive esclusive, permettendo al pubblico di scoprire da vicino le tecnologie dei veicoli e interagire con gli altri nove marchi presenti con le loro novità. Il Manchester Motor Show sarà aperto dalle 9:00 alle 17:00, offrendo a tutti gli appassionati di auto l’opportunità di vivere un’esperienza immersiva tra innovazione, design e mobilità elettrica.

In occasione dell’evento inaugurale, i partecipanti saranno tra i primi a esplorare, sedersi e scoprire l’intera gamma di auto elettriche e ad autonomia estesa di Leapmotor, tra cui la T03, una city car di segmento A, il SUV compatto ed elegante B10 e la C10 pensata per le famiglie. Come tutte le auto della gamma Leapmotor, anche la B10, appena lanciata, è dotata di tutti gli optional di serie.

Advertisement

I visitatori della fiera avranno anche la possibilità di provare l’adrenalina con un simulatore di bungee jumping Leapmotor VR, ispirato alla campagna di lancio del marchio nel Regno Unito all’inizio di quest’anno, dove è stata aperta una concessionaria temporanea da cui i consumatori potevano fare bungee jumping gratuitamente, per mostrare ai partecipanti cosa significa veramente “fare il salto”. Tutti i modelli completamente elettrici Leapmotor sono disponibili con il sistema LEAP-GRANT, leader del settore.