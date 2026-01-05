Fiat Grizzly, Grande Panda e Fastback: nel 2026 sapremo quante e quali saranno anche Abarth

Il 2026 sarà un anno importante per Fiat e Abarth. Per quanto riguarda Fiat ci saranno i debutti di due nuovi SUV soprannominati al momento Fiat Grizzly e Fiat Fastback. Il primo sarà un SUV dalle forme squadrate il secondo dallo stile più copeggiante. Entrambi riporteranno la casa torinese nel segmento C dei SUV rimpiazzando così Fiat Tipo che sempre nel corso di quest’anno dirà addio in maniera definitiva al mercato. Anche per Abarth però il 2026 sarà un anno importante. Si capirà infatti cosa accadrà in futuro nella gamma della casa automobilistica dello scorpione.

Abarth: una o due tra Fiat Grande Panda, Grizzly e Fastback potrebbe avere anche la versione dello scorpione

Ricordiamo che di recente si è saputo che Abarth ha fatto marcia indietro riprendendo in considerazione l’idea di avere in gamma anche auto con motori ibridi oltre alle versioni elettriche che purtroppo non stanno vendendo come sperato. Non a caso lo storico marchio è tra quelli sotto osservazioni da parte degli analisti che temono che alla fine Antonio Filosa possa procedere al taglio di qualche marchio per risparmiare. Tra gli indiziati ci sarebbe anche la casa dello scorpione che però secondo altri potrebbe semplicemente essere assorbita in Fiat dando origine ad una specie di sottomarca con quasi ogni auto che avrebbe la sua versione dello scorpione.

In attesa di capire quale sarà il futuro del brand ci si chiede quale sarà il prossimo modello ad arricchire la gamma della casa automobilistica. Nei giorni scorsi si era parlato del possibile arrivo di una Abarth Grande Panda di cui vi abbiamo anche mostrato un render.

Advertisement

In realtà anche i due futuri SUV Grizzly e Fastback avrebbero grosse chance di ricevere nei prossimi anni una versione Abarth. In pole position ci sarebbe proprio la nuova Fastback che già stata immortalata in numerose foto spia e il cui debutto dovrebbe avvenire a metà anno. Per via del suo stile da SUV coupè è tra le tre la vettura che meglio si presta ad essere interpretata al meglio da Abarth. Qui vi mostriamo un nostro render di qualche tempo fa che immagina così la vettura.

Ovviamente non possiamo escludere che anche Fiat Grande Panda e Fiat Grizzly – Giga Panda possano ricevere la lor versione Abarth. In tutti e tre i casi è certo però che ci sarebbe spazio anche per una versione ibrida con la speranza che questa possa risollevare le vendite del marchio che lo scorso anno hanno raggiunto il minimo storico.

Advertisement

Anche in questo caso l’essere passati forse troppo velocemente al solo elettrico non ha giovato. Si spera che si sia ancora in tempo per rimediare la situazione e riportare il marchio a numeri accettabili. In proposito il 2026 farà luce anche su questo. Sarà Antonio Filosa a dover decidere quello che sarà necessario fare per salvare un marchio con tanta storia e fascino come appunto è quello dello scorpione.