Fiat Grande Panda Fastback: ci siamo quasi, partito il conto alla rovescia

Fiat Grande Panda Fastback sarà una delle principali novità di questo 2026 appena iniziato per Fiat. Quasi certamente sarà il primo grande debutto di questo anno. La sua presentazione è attesa intorno alla metà dell’anno ma ci sono elevate possibilità che le prime immagini senza veli possano trapelare già nel corso della prossima primavera.

Ecco le ultime foto spia di Fiat Grande Panda Fastback il cui debutto è ormai davvero vicino

Nel frattempo continuano i test del prototipo camuffato. Dopo l’avvistamento di fine anno proveniente dalla Francia, oggi vi mostriamo le foto spia pubblicate nei giorni scorsi da Walter Vayr di Gabetz Spy Unit molto probabilmente realizzate in Italia. Queste ci permettono di vedere ancora più da vicino il nuovo modello di Fiat che riporterà la casa torinese nel segmento dei C-SUV e che sarà erede indiretta della stessa Fiat Tipo che nel corso dei prossimi mesi uscirà di scena in maniera definitiva.

Il marchio torinese ha riscosso un notevole successo con i crossover compatti in stile fastback in Sud America, dove gli acquirenti gravitano verso veicoli che uniscono la praticità di un SUV a uno stile più elegante e sportivo. Questa nuova Fiat Grande Panda Fastback sembra progettata per sviluppare questa formula, inserendosi perfettamente anche nella gamma europea in espansione di Fiat.

Advertisement

A differenza della Fiat Grande Panda che come sappiamo ha un design squadrato e verticale, la futura Fiat Grande Panda Fastback, che ovviamente avrà un nome diverso da questo quando sarà lanciata sul mercato, segue una direzione visiva molto diversa. Il veicolo di prova è pesantemente mimetizzato, ma le proporzioni chiave sono già chiare. La linea del tetto si inclina più aggressivamente verso il posteriore, sostituendo il portellone alto della Grande Panda con un portellone posteriore più piatto e aerodinamico. Questa scelta di design, da sola, conferisce alla Fastback un aspetto notevolmente più atletico, pur mantenendo la stessa architettura di base.

Fiat Grande Panda Fastback attenua alcune delle linee retrò tipiche della Grande Panda, offrendo un design anteriore più contemporaneo. La firma luminosa risulta più semplice, con fari sottili e un’illuminazione d’accento che scende leggermente nel paraurti. La griglia inferiore adotta elementi orizzontali al posto del classico motivo squadrato, mentre l’ampia apertura rettangolare sopra la targa rimane un tratto condiviso tra i due modelli.

Advertisement

Il posteriore, invece, mostra cambiamenti più drastici: il portellone è più stretto e piatto, con fanali completamente ridisegnati, più piccoli e singoli, per frenata e segnalazione. Alcune luci restano nascoste sotto la mimetizzazione, ma l’effetto complessivo appare più pulito e aerodinamico rispetto alla Panda tradizionale.

La futura Fiat Grande Panda Fastback condividerà la piattaforma Stellantis Smart Car, compatibile con motori termici ed elettrici, e offrirà un I3 benzina 1.2 da 109 CV e un motore elettrico anteriore da 111 CV, variabili a seconda del mercato. Il modello deriva dal concept Fastback del 2024 e sarà disponibile in Europa e Sud America, con debutto ufficiale previsto all’inizio del 2026.