Nuova Alfa Romeo Giulia e erede di Tonale: nel 2026 capiremo chi arriva per prima

Il 2026 sarà un anno di transizione per Alfa Romeo. Non sono infatti previsti debutti importanti anche se ovviamente non escludiamo qualche anteprima di futuri modelli che però difficilmente prima del 2027 riceveranno una presentazione vera e propria. In un nostro precedente articolo vi abbiamo detto quello che accadrà a proposito della nuova Alfa Romeo Stelvio, per il quale saranno chiarite cose importanti tipo la data di debutto, la gamma dei motori e forse anche il design. Adesso però ci vogliamo soffermare sulla nuova Alfa Romeo Giulia e sull’erede di Tonale. Queste infatti dovrebbero essere le altre due novità in arrivo nella gamma del biscione entro un paio di anni.

Erede di Tonale e nuova Alfa Romeo Giulia: quale vedremo per prima? Il 2026 potrebbe indicarci la via

In particolare nel corso del 2026 appena iniziato potrebbe finalmente essere chiarito quale tra queste due auto arriverà per prima. Al momento l’incertezza è totale. Secondo voci di corridoio l’erede di Tonale dovrebbe essere svelata nell’autunno del 2027 e prodotta presso lo stabililimento di Melfi, mentre della nuova Alfa Romeo Giulia non si hanno date precise ma si dice che la presentazione possa avvenire sempre nel 2027 anche se la produzione in serie potrebbe iniziare solo ad inizio 2028. Di conseguenza quale delle due auto arriverà per prima è un po’ difficile da dire in questo momento.

Le voci sulla nuova Alfa Romeo Giulia al momento sono molteplici. C’è chi ipotizza un debutto a metà 2027 e chi invece pensa che se va bene possa arrivare alla fine dello stesso anno. I più pessimisti invece pensano che l’auto possa essere svelata addirittura nella prima metà del 2028 forse dopo anche la nuova Stelvio che per altri invece potrebbe debuttare dopo la berlina di segmento D. Come vedete dunque al momento certezze non ve ne sono e nemmeno le voci concordano. Di certo l’attuale generazione è stata prolungata fino a fine 2027 e questo secondo alcuni rappresenta un indizio. Certo ovviamente ciò non esclude una presentazione del modello anche molti mesi prima dell’addio dell’attuale versione dato che spesso comunque tra presentazione e avvio della produzione passa un bel po’.

Nuova Alfa Romeo Giulia sarà prodotta a Cassino su piattaforma STLA Large e sarà ibrida ed elettrica. Non si conoscono i motori anche se si fanno i nomi del nuovo Hurricane 4 cilindri e 2.0 di cilindrata da 328 CV e del V6 Nettuno di Maserati magari per la futura top di gamma Quadrifoglio. La vettura avrà dimensioni maggiori rispetto al modello attuale grazie alla nuova piattaforma e sarà decisamente più tecnologica. Quanto allo stile non ci sono foto spia o teaser. Si dice che avrà uno stile da berlina fastback con la coda tronca ma ripetiamo siamo in attesa di immagini ufficiali o foto spia che si spera già nel 2026 potrebbero trapelare.

Per quanto riguarda l’erede di Tonale come detto in precedenza sarà prodotta a melfi su piattaforma STLA Medium sarà lunga oltre 4,6 metri quindi molto più di oggi e non possiamo per il momento escludere che possa avere un nome diverso. Qualcuno pensa che dato il recente restyling i due modelli possano convivere nella gamma del biscione per qualche anno. La futura erede avrà versioni elettriche ed ibride e non mancherà la top di gamma Quadrifoglio che secondo indiscrezioni avrà oltre 400 cavalli di potenza. Non ci sarà spazio invece per motori termici puri. Lo stile sarà molto diverso dal modello attuale che non a tutti gli alfisti è piaciuto.