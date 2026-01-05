Nuova Alfa Romeo Stelvio: nel 2026 sarà fatta luce su motori, design e data di debutto

Il 2026 che è appena iniziato sarà un anno molto importante per Alfa Romeo. La casa automobilistica del biscione darà notizie importanti sulla nuova Alfa Romeo Stelvio e sulle altre auto in arrivo nei prossimi anni a partire dalla nuova Giulia e continuando con l’erede di Tonale. A proposito della futura Stelvio, che qui nella foto di copertina vi mostriamo in un famoso render di Alessandro Masera, dovrebbero finalmente emergere importanti dettagli relativi a quelle che saranno le caratteristiche del SUV di seconda generazione.

Il 2026 sarà un anno importante per la nuova Alfa Romeo Stelvio: alcuni misteri saranno risolti

Nel corso del 2026 molto probabilmente entro la prima metà o subito dopo dovrebbe finalmente essere fatta luce su cose quali la gamma di motori, il design definitivo e anche la data di debutto. Per quanto riguarda la gamma dei motori finalmente si saprà quanti e quali saranno i motori termici scelti per fare parte della gamma del SUV nei prossimi anni. Si parla del nuovo Hurricane 4 cilindri e 2.0 di cilindrata da 328 CV ulteriormente potenziato e anche del V6 Nettuno di Maserati, ma non possiamo escludere sorprese.

Sempre nel corso del 2026 ci sono elevate probabilità che possa finalmente essere rivelato una parte del design della nuova Alfa Romeo Stelvio fino ad oggi conosciuta solo attraverso render, teaser o presente immagini rubate di cui però non possiamo essere sicuri della loro veridicità. Si capirà se e quanto effettivamente il modello di produzione differirà dalle immagini di brevetto trapelate lo scorso anno. Qualche piccola modifica sarà inevitabile a causa dell’introduzione dei motori termici ma non si esclude qualche altro cambiamenti che secondo voci insistenti sarebbe stato richiesto dalla nuova dirigenza non convinta del tutto dal precedente progetto. Non ci dovrebbe invece essere un’anteprima al Salone di Bruxelles 2026 che inizierà tra pochi giorni, come qualcuno ha ipotizzato.

Infine dovrebbe anche essere chiarita quella che sarà la data di debutto della nuova Alfa Romeo Stelvio o quanto meno l’anno. Inizialmente previsto per la metà del 2025, il SUV è stato rinviato a data da destinarsi a causa del cambio di programma di Stellantis con l’aggiunta dei motori a combustione. Si parla del 2027 o del 2028. Al momento l’ipotesi più probabile è quella di una presentazione nel 2027 ma con le prime immagini senza veli che potrebbero già essere svelate entro fine anno. La produzione in serie però difficilmente inizierà prima di inizio 2028.

Ricordiamo che la nuova Alfa Romeo Stelvio è considerato un modello fondamentale per la futura crescita del marchio che aspira a consolidarsi come brand premium globale di Stellantis con questo modello destinato ad essere la nuova top di gamma dato che Alfa Romeo ha rinunciato al ritorno nel segmento E come confermato nei mesi scorsi dal CEO Santo Ficili. Di conseguenza il nuovo Stelvio sarà la vettura più grande con i suoi oltre 4,8 metri di lunghezza. Vedremo dunque cos’altro emergerà nel corso dei prossimi mesi a proposito di questo atteso modello destinato a far parlare a lungo di se nel mondo dei motori.