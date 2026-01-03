Citroën chiude il 2025 in crescita in Italia

Citroën archivia in modo positivo il 2025, anche se i progressi non sono particolarmente marcati. Il trend è in crescita sia nel canale privati che in ambito BEV (Battery Electric Vehicle), ossia fra le automobili 100% alla spina, senza motore endotermico e con batteria ricaricabile. Qui a fare la differenza è stata la Nuova ëC3, che ha inciso in modo significativo sull’incremento della quota di mercato, cresciuta di 3.7 punti percentuali rispetto allo scorso tra le full electric. Scendendo nel dettaglio, il tasso di occupazione dello specifico bacino di sbocco è passato dal 2% al 5.7%.

Più contenuto il progresso messo a segno da Citroën nel canale delle vendite ai privati, dove il tasso di crescita è stato pari allo 0.2% rispetto alla lettura precedente. Nel complesso, il marchio del “double chevron” ha chiuso il 2025 con una quota di mercato del 3.7% sulla piazza italiana. L’anno appena andato in archivio è stato molto vivace per la casa automobilistica francese, che ha mostrato un forte attivismo, confermato dai tanti lanci eseguiti nel suo corso. Questo fermento dinamico ha portato a un profondo rinnovamento della gamma, che copre tanti segmenti.

Il listino Citroën è pieno di modelli “freschi”, come la nuova AMI, il Nuovo SUV C3 Aircross, le nuove C4 e C4X e il Nuovo SUV C5 Aircross. Quest’ultimo modello, che si erge al rango di ammiraglia del brand transalpino, è riuscito ad accedere alle fasi finali nella corsa per l’ambito titolo di “Auto dell’Anno” 2026. La sua offerta è audace, con prezzi molto invitanti. Qui il percorso di elettrificazione di Citroën ha toccato il suo apice qualitativo, anche se spetta alla ëC3 il primato fra le full-electric.

La piccola è stata infatti la vettura 100% alla spina più venduta nel suo segmento durante il 2025. Con 113 cavalli di potenza massima e una batteria da 44 kWh, promette un’autonomia sino a 440 km nel ciclo urbano. Quanto basta per farne il mezzo ideale per i tragitti quotidiani. Con la tecnologia di rifornimento energetico rapido, è possibile raggiungere l’80% della carica in 26 minuti. La Nuova C3 è protagonista anche tra i modelli termici: è stata infatti l’auto a benzina più venduta in Italia, in assoluto, lo scorso anno.

Questi i dati che emergono dall’elaborazione fatta da Dataforce, che ha scandagliato il mercato dell’auto, definendo il peso specifico dei diversi marchi e dei vari modelli nel Belpaese. La performance messa a segno dal “double chevron” testimonia la fiducia crescente del pubblico italiano nei suoi confronti, in una fase storica dove la competizione è più accesa che mai e dove le incertezze sono diventate la norma, non l’eccezione.

Abbiamo già menzionato il Nuovo SUV C5 Aircross, protagonista del segmento C-SUV. Parliamo del terzo più importante canale commerciale in Italia, in termini di volumi. Per Citroën è un bacino strategico, coccolato con grande attenzione. La vettura della casa francese vuole essere un punto di riferimento per chi desidera vivere ogni viaggio all’insegna del benessere. Grazie alle sospensioni Advanced Comfort, ai sedili di ultima generazione e a un’inedita silenziosità a bordo, il comfort raggiunge livelli da best in class.

Straordinaria la modularità dell’abitacolo, per assecondare un ricco ventaglio di esigenze. Il bagagliaio generosamente dimensionato offre note aggiuntive di appetibilità. Questo modello è disponibile con alimentazione 100% elettrica, in due step. L’allestimento più equilibrato e accessibile è quello battezzato Comfort Range, con un motore da 210 cavalli abbinato a una batteria da 73 kWh, per un’autonomia di 520 km. Per chi vuole di più c’è la Long Range, a breve ordinabile, con motore da 230 cavalli e una batteria da 97 kWh, per un’autonomia fino a 680 km. Non mancano, in gamma, le versioni ibride, come la 145 Automatic e la Plug-In 195 Automatic.

Da segnalare, fra le novità lanciate da Citroën nel 2025, la concept car ELO, che prefigura un nuovo capitolo della sua storia. Questo modello è un concentrato di idee in cui vengono esplorati nuovi territori di design che ispireranno il pensiero del marchio per il futuro. I valori aziendali sono tutti incarnati nel suo spirito, perché anche qui siamo al cospetto di un mezzo audace, intelligente, creativo e orientato al comfort e al benessere. L’approccio visionario completa degnamente il pacchetto.