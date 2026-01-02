Alfa Romeo aumenta le vendite in Italia nel 2025: è il brand premium che cresce di più

Il 2025 è stato certamente un anno positivo per Alfa Romeo in Italia. La casa automobilistica del biscione ha chiuso l’anno con 28.300 immatricolazioni. Si tratta di una crescita del 22,9 per cento rispetto allo scorso anno con una quota di mercato dell’1,9 per cento in crescita dello 0,4 per cento rispetto al 2024. Questi dati inoltre confermano che nel nostro paese il marchio del biscione è quello che cresce maggiormente tra i brand premium.

Per Alfa Romeo un 2025 da ricordare: vendite in salita in Italia, il biscione è il brand premium che cresce meglio

Ancora una volta è Alfa Romeo Junior a guidare la crescita del brand, rappresentando metà delle vendite totali e confermandosi tra i modelli premium più venduti del segmento. La gamma sarà ulteriormente rafforzata nel 2026 con la Junior MY 2026, che introduce le versioni Sprint e Ti e i pacchetti Sport e Techno, coprendo dall’elettrica Veloce da 280 CV all’ibrida Q4 più versatile.

Quest’ultima, ora proposta anche in versione Sprint, offre maggiore accessibilità e trazione integrale, ampliando il pubblico potenziale. Recentemente, Alfa Romeo ha lanciato la serie speciale Junior Milano Cortina 2026, in occasione dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali, caratterizzata da estetica distintiva, materiali pregiati e contenuti tecnologici e di sicurezza di primo livello.

Anche il Tonale ha ottenuto ottimi risultati, confermandosi tra i C-SUV più apprezzati. La Nuova Tonale, presentata a ottobre 2025, esalta dinamica, design iconico e interni rinnovati, con versioni Diesel, Ibrida e Ibrida Plug-in Q4 fino a 270 CV. Giulia e Stelvio continuano a rappresentare la sportività Alfa Romeo, evolvendosi senza perdere identità e rafforzando la reputazione del marchio nelle berline e SUV ad alte prestazioni. Entrambi i modelli saranno disponibili fino al 2027, garantendo continuità al mercato.

Segnaliamo inoltre che il 2026 si apre con promozioni su tutta la gamma, dalla Junior Ibrida a 24.950€ alla Nuova Tonale Diesel con canoni a partire da 199€, fino a Giulia e Stelvio da 449€ al mese.

Si tratta insomma di dati molto positivi che si spera possano essere di buon auspicio per il 2026 appena iniziato e che sicuramente sarà foriero di novità interessanti per la casa automobilistica del biscione che già al Salone di Bruxelles tra pochi giorni ha intenzione di sorprendere tutti con un’anteprima speciale di cui al momento però si sa ben poco. Poi a seguire entro metà anno avremo le idee più chiare su quelli che saranno i piani del brand per i prossimi anni con il nuovo piano di rilancio che verrà annunciato presumibilmente tra la fine della primavera e l’inizio della prossima estate.