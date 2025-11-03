Alfa Romeo Junior edizione Milano Cortina 2026: debutta la nuova versione speciale

Alfa Romeo presenta in Italia la nuova serie speciale Alfa Romeo Junior Edizione Milano Cortina 2026, nata per celebrare la partnership con i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026, di cui il marchio è Automotive Premium Partner. Questa versione esclusiva esalta lo spirito sportivo e l’eleganza della compatta del Biscione, arricchita da dettagli distintivi e materiali di alta qualità. Il progetto coinvolge anche la nuova Tonale, recentemente svelata alla stampa internazionale.

Alfa Romeo Junior edizione Milano Cortina 2026 è proposta con un’offerta di lancio estremamente competitiva a 199 € al mese

Pensata per chi cerca una vettura compatta ma dal carattere autenticamente dinamico, Alfa Romeo Junior Edizione Milano Cortina 2026 unisce raffinatezza estetica e dotazioni premium. Spiccano il body kit nero lucido con inserti silver su paraurti e minigonne, i cerchi da 18’’ “Fori” bicolore Matt Miron Diamond Cut e il badge “Sport Speciale”. I loghi olimpici e paralimpici sui montanti B, i vetri posteriori oscurati e il tetto bicolore completano un look esclusivo e profondamente Alfa Romeo.

All’interno, la nuova Alfa Romeo Junior Edizione Milano Cortina 2026 esprime tutta l’eleganza artigianale del marchio attraverso materiali pregiati e una cura minuziosa dei dettagli. I sedili, riscaldabili e regolabili elettricamente, sono rivestiti in Alcantara traforata con raffinati inserti color ghiaccio, materiale che riveste anche plancia, tunnel e pannelli porta. Il volante, in pelle e Alcantara con cuciture a contrasto, offre la sensazione di guida sportiva tipica del DNA Alfa Romeo. Elementi come le pedaliere e i battitacco in alluminio, le cuciture luminose, il logo sulla plancia e l’illuminazione ambientale contribuiscono a un’atmosfera esclusiva e contemporanea.

Per chi desidera il massimo della tecnologia, è disponibile il Pack Techno, che include guida autonoma di livello 2, fari Matrix LED, navigazione con TSI, telecamera a 180°, sensori a 360°, portellone hands-free, ricarica wireless, specchietti con Blind Spot e impianto audio a sei altoparlanti.

A completare l’equipaggiamento della Junior Edizione Milano Cortina 2026 troviamo il pratico piano baule regolabile su tre livelli, pensato per ottimizzare lo spazio di carico e adattarlo a ogni esigenza quotidiana. Tra gli optional spicca il tetto panoramico apribile, che amplifica la luminosità dell’abitacolo e regala una sensazione di libertà a bordo.

La gamma motori offre tre diverse soluzioni: il propulsore ibrido da 145 CV a trazione anteriore, la versione ibrida Q4 da 145 CV con trazione integrale e l’inedita variante 100% elettrica da 156 CV, dotata di caricatore di bordo fino a 11 kW per una ricarica rapida e flessibile. Nelle versioni ibride, le palette al volante sono di serie, per un controllo più diretto e sportivo della cambiata. Con questa edizione speciale, Alfa Romeo riafferma la propria anima sportiva e premium, trasformando ogni viaggio in un’esperienza autenticamente emozionale.