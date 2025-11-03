in Alfa Romeo

Alfa Romeo Junior edizione Milano Cortina 2026: debutta la nuova versione speciale

Debutta la serie speciale che celebra la partnership con i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali

Alfa Romeo Junior Edizione Milano Cortina 2026

Alfa Romeo presenta in Italia la nuova serie speciale Alfa Romeo Junior Edizione Milano Cortina 2026, nata per celebrare la partnership con i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026, di cui il marchio è Automotive Premium Partner. Questa versione esclusiva esalta lo spirito sportivo e l’eleganza della compatta del Biscione, arricchita da dettagli distintivi e materiali di alta qualità. Il progetto coinvolge anche la nuova Tonale, recentemente svelata alla stampa internazionale.

Alfa Romeo Junior edizione Milano Cortina 2026 è proposta con un’offerta di lancio estremamente competitiva a 199 € al mese

Pensata per chi cerca una vettura compatta ma dal carattere autenticamente dinamico, Alfa Romeo Junior Edizione Milano Cortina 2026 unisce raffinatezza estetica e dotazioni premium. Spiccano il body kit nero lucido con inserti silver su paraurti e minigonne, i cerchi da 18’’ “Fori” bicolore Matt Miron Diamond Cut e il badge “Sport Speciale”. I loghi olimpici e paralimpici sui montanti B, i vetri posteriori oscurati e il tetto bicolore completano un look esclusivo e profondamente Alfa Romeo.

All’interno, la nuova Alfa Romeo Junior Edizione Milano Cortina 2026 esprime tutta l’eleganza artigianale del marchio attraverso materiali pregiati e una cura minuziosa dei dettagli. I sedili, riscaldabili e regolabili elettricamente, sono rivestiti in Alcantara traforata con raffinati inserti color ghiaccio, materiale che riveste anche plancia, tunnel e pannelli porta. Il volante, in pelle e Alcantara con cuciture a contrasto, offre la sensazione di guida sportiva tipica del DNA Alfa Romeo. Elementi come le pedaliere e i battitacco in alluminio, le cuciture luminose, il logo sulla plancia e l’illuminazione ambientale contribuiscono a un’atmosfera esclusiva e contemporanea.

Alfa Romeo Junior Edizione Milano Cortina 2026

Per chi desidera il massimo della tecnologia, è disponibile il Pack Techno, che include guida autonoma di livello 2, fari Matrix LED, navigazione con TSI, telecamera a 180°, sensori a 360°, portellone hands-free, ricarica wireless, specchietti con Blind Spot e impianto audio a sei altoparlanti.

A completare l’equipaggiamento della Junior Edizione Milano Cortina 2026 troviamo il pratico piano baule regolabile su tre livelli, pensato per ottimizzare lo spazio di carico e adattarlo a ogni esigenza quotidiana. Tra gli optional spicca il tetto panoramico apribile, che amplifica la luminosità dell’abitacolo e regala una sensazione di libertà a bordo.

Alfa Romeo Junior Edizione Milano Cortina 2026

La gamma motori offre tre diverse soluzioni: il propulsore ibrido da 145 CV a trazione anteriore, la versione ibrida Q4 da 145 CV con trazione integrale e l’inedita variante 100% elettrica da 156 CV, dotata di caricatore di bordo fino a 11 kW per una ricarica rapida e flessibile. Nelle versioni ibride, le palette al volante sono di serie, per un controllo più diretto e sportivo della cambiata. Con questa edizione speciale, Alfa Romeo riafferma la propria anima sportiva e premium, trasformando ogni viaggio in un’esperienza autenticamente emozionale.

