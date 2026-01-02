Stellantis chiude il 2025 superando 1 milione di veicoli venduti in Sud America e mantiene la sua leadership

Stellantis chiude il 2025 con un risultato storico, diventando la prima casa automobilistica a superare il milione di veicoli venduti. Nel suo quinto anno di attività, il gruppo conferma la leadership in Brasile, Argentina e in tutta l’America del Sud, registrando le migliori performance di sempre sia nel comparto delle autovetture sia in quello dei veicoli commerciali leggeri. Il traguardo riflette la solidità del gruppo nel settore automobilistico, sostenuta da investimenti senza precedenti, dall’introduzione di innovazioni tecnologiche e dal lancio di nuovi modelli. Questi risultati segnano un consolidamento della posizione di Stellantis sul mercato sudamericano, dimostrando come strategia, capacità industriali e portfolio prodotti possano tradursi in crescita sostenibile e record di vendite.

Stellantis ha registrato la sua migliore performance di sempre nella regione: Fiat è ancora una volta il marchio leader

“Nel 2025 dimostreremo concretamente la forza della nostra strategia multimarca e la capacità di trasformare innovazioni tecnologiche e investimenti in prodotti vincenti. Disponiamo del portafoglio più robusto e diversificato sul mercato, e questo ci consente di affermare Fiat come il marchio più venduto in Brasile e Sud America e di essere leader in segmenti chiave, tra cui pick-up, veicoli commerciali leggeri e SUV ibridi”, sottolinea Herlander Zola, presidente di Stellantis per il Sud America.

“Nel 2026 accelereremo ulteriormente il nostro ritmo, con l’arrivo in Brasile di 16 nuovi prodotti per tutti i nostri marchi, oltre a tecnologie rivoluzionarie, a dimostrazione del nostro impegno costante per l’innovazione e lo sviluppo di soluzioni interamente incentrate sui desideri dei nostri consumatori”, aggiunge Zola.

Stellantis ha chiuso il 2025 mantenendo la leadership nei principali mercati sudamericani, tra cui Brasile e Argentina. L’azienda ha raggiunto una quota di mercato del 22,6%, con Fiat come marchio leader e Fiat Strada come modello più venduto.

Nel segmento dei veicoli commerciali leggeri, che comprende furgoni e pick-up, Stellantis è leader in Sud America con una quota di mercato del 31%, con oltre 300.000 unità vendute. Nel segmento dei pick-up, ha mantenuto una quota di mercato del 34,4%, con oltre 240.000 unità vendute. Il Fiat Strada non è stato solo il veicolo più venduto dell’intero mercato, ma anche il leader tra i pick-up nella regione, mentre il Fiat Toro e il Ram Rampage hanno occupato il primo e il secondo posto tra i pick-up di medie dimensioni (C-Pickup). Nel segmento dei furgoni, ha mantenuto una quota di mercato del 31,7% con oltre 57.000 vendite, con il Fiat Fiorino in testa.

Nel mercato brasiliano, l’azienda ha accelerato il suo ritmo e ha ampliato la sua posizione nel mercato nazionale, con oltre 750.000 veicoli immatricolati dall’inizio dell’anno, che hanno garantito il 29,3% delle vendite totali nel periodo.

Per incrementare le performance di Stellantis nel 2025, nel corso dell’anno sono stati effettuati diversi lanci, oltre all’arrivo di un nuovo marchio nel portafoglio, Leapmotor, che ha già superato le 1.200 unità vendute in Brasile in meno di due mesi di attività.

Fiat è leader nei mercati brasiliano e sudamericano per il quinto anno consecutivo; la Strada ha mantenuto la leadership nelle vendite complessive in Brasile per il quinto anno consecutivo, considerando tutti i segmenti; Argo ha occupato il terzo posto e Mobi l’ottavo nella classifica generale delle vendite in Brasile. Inoltre, con il Fiorino al primo posto, Fiat rimane leader tra i veicoli commerciali leggeri e nei segmenti Hatchback, Pickup e SUV ibridi nel Paese.

La Jeep Compass ha chiuso l’anno come leader nel segmento dei SUV di medie dimensioni per il nono anno consecutivo nel mercato brasiliano, mentre il marchio Jeep ha registrato una quota di mercato del 3,8% in Argentina nel periodo cumulato del 2025, il miglior risultato nella sua storia nel Paese.

Il Rampage, sviluppato e prodotto in Brasile, ha registrato le migliori performance di vendita dal suo lancio. Ram rimane leader tra i pick-up di grandi dimensioni nel Paese, con una quota di mercato del 56% in questa categoria. In Argentina, il marchio ha chiuso il periodo con una quota di mercato dello 0,9% e rafforzerà la sua offerta nel 2026 con il Ram Dakota, lanciato di recente e prodotto in quel Paese.

Nel 2025, Citroën ha registrato il volume di vendite annuale più alto degli ultimi 11 anni, con un aumento del 16% rispetto al 2024, il miglior risultato del marchio fino ad oggi. Questa performance è stata trainata da un portafoglio prodotti rinnovato e ha inoltre assicurato a Citroën la maggiore quota di mercato nel segmento dei SUV compatti dal 2022, in particolare con le versioni speciali XTR di C3 e Aircross e la Dark Edition di Basalt. In Argentina, il marchio ha chiuso l’anno con una quota di mercato del 4,2%, il suo miglior risultato dal 2014.

Peugeot ha ampliato la sua presenza sul mercato con il debutto nel segmento ibrido con le nuove 208 e 2008, che coniugano design, tecnologia funzionale e prestazioni di alto livello. Nel segmento B-SUV, la 2008 è stata la protagonista, con circa 11.000 unità immatricolate nell’anno, una crescita del 33% rispetto al 2024 e un aumento di 0,3 punti percentuali della quota di mercato, raggiungendo il miglior volume di vendite del modello in Brasile dal suo lancio nel 2015. Anche in Argentina, il marchio ha registrato ottime performance commerciali, con la Peugeot 208, la 2008 e l’Expert Van tra i 2 modelli più venduti nei rispettivi segmenti.

Stellantis sta entrando in una nuova fase della sua strategia commerciale e industriale in Sud America e, in Brasile, si prepara a lanciare 16 nuovi modelli e aggiornamenti nel 2026, tra cui la nuovissima Jeep Avenger, il Ram Dakota e un nuovo prodotto Fiat, oltre a sei veicoli dotati di tecnologia Bio-Hybrid.

L’avvio della produzione di un nuovissimo modello Fiat nel 2026 segna anche il 50° anniversario del marchio in Brasile, celebrato insieme al Polo Automobilistico di Betim (MG), che festeggia cinque decenni di attività nel Paese, rafforzando il ruolo strategico dello stabilimento di Minas Gerais come punto di riferimento globale per il gruppo. Nel frattempo, la nuova Jeep Avenger arriverà sul mercato con la produzione a Porto Real (RJ), che celebra il suo 25° anniversario e si prepara a inaugurare un secondo turno, incrementando la creazione di posti di lavoro e lo sviluppo regionale.

L’azienda si sta inoltre preparando ad avviare la produzione del Leapmotor a Goiana (PE), rafforzando il suo ruolo di leader nell’elettrificazione in Brasile. Nello stabilimento di Pernambuco, Stellantis sarà inoltre responsabile della produzione di quattro nuovi modelli dotati di tecnologia bio-ibrida, sviluppata nel Paese, rafforzando la capacità locale di innovazione, elettrificazione e autonomia tecnologica dell’impianto.

In Argentina, lo stabilimento di Polo de Córdoba, che celebrerà il suo 30° anniversario nel 2026, è protagonista nel segmento dei pick-up con la produzione del nuovo Ram Dakota e del Fiat Titano. In Uruguay, Stellantis rafforza la sua presenza con il suo polo dedicato ai veicoli commerciali, con prodotti dei marchi Fiat, Citroën e Peugeot.