Stellantis Porto Real celebra 1 milione di veicoli Citroën prodotti

Lo Stellantis Automotive Hub di Porto Real, Rio de Janeiro, celebra 1 milione di veicoli Citroën prodotti. Oggi, nel Polo viene realizzata una nuova famiglia di prodotti Citroën tecnologici e accessibili, tra cui Basalt, Aircross e C3. Negli ultimi anni, nello stabilimento sono stati prodotti diversi modelli iconici.

1 milione di veicoli Citroën prodotti presso lo stabilimento Stellantis Porto Real

Oltre al traguardo produttivo, Stellantis celebra un futuro promettente per il Porto Real Automotive Hub, che riceverà già 3 miliardi di R$ in investimenti tra il 2025 e il 2030. Grazie a questo investimento, lo stabilimento riaffermerà le sue capacità multimarca, amplierà la produzione e rafforzerà la catena di fornitura e la tecnologia della regione. Saranno aggiunti cinque nuovi fornitori, due dei quali saranno installati all’interno del parco entro il 2026.

“Oggi celebriamo un importante traguardo produttivo per Stellantis e Citroën presso il nostro hub automobilistico di Porto Real. Il raggiungimento di questo traguardo rafforza l’importanza strategica dello stabilimento per Stellantis in Sud America e apre la strada a un futuro promettente”, ha dichiarato Emanuele Cappellano, Presidente di Stellantis per il Sud America.

“Negli ultimi anni abbiamo prodotto diversi modelli iconici che ci hanno portato fin qui, con una nuova famiglia di prodotti riconosciuti per le loro eccellenti prestazioni, tecnologia e accessibilità, che supportano la crescita di Citroën in Sud America”, sottolinea Felipe Daemon, vicepresidente della marca Citroën per il Sud America.

All’inizio di quest’anno sono state annunciate 300 nuove assunzioni per la struttura di King’s Landing e Stellantis sta pianificando altre posizioni per il futuro. Questa espansione fa parte del piano di investimenti dell’azienda per la fabbrica. Con i 3 miliardi di R$ investiti in questo nuovo ciclo, sommati ai contributi versati al Porto Real Automotive Hub dal 2011, lo stabilimento automobilistico nella parte meridionale di Rio de Janeiro avrà ricevuto più di 13 miliardi di R$. L’importo è destinato allo sviluppo di nuovi prodotti, alla ricerca e sviluppo e alla modernizzazione degli impianti, dei sistemi e delle attrezzature dell’unità industriale.