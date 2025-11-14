Stellantis celebra la produzione di 1 milione di motori della famiglia GSE Turbo a Betim

Stellantis raggiunge un nuovo traguardo in Sud America con la produzione del milionesimo motore della famiglia GSE Turbo nel Betim Automotive Hub (MG). Progettati interamente in Brasile e avviati alla produzione nel 2021, questi motori rappresentano un’eccellenza tecnologica del gruppo. Grazie a soluzioni avanzate, assicurano prestazioni elevate e maggiore efficienza, contribuendo a ridurre consumi ed emissioni. Il risultato conferma il ruolo strategico dello stabilimento di Minas Gerais e l’impegno di Stellantis nel promuovere una mobilità sempre più sostenibile, innovativa e competitiva nel mercato automobilistico sudamericano.

L’impianto di Betim ha una capacità produttiva complessiva di 1,1 milioni di motori ad alta efficienza e basse emissioni all’anno

“Il raggiungimento di questo importante traguardo produttivo rafforza la nostra motivazione a proseguire in un percorso guidato dall’innovazione, dall’ingegneria nazionale all’avanguardia, da un elevato grado di localizzazione e da un forte sviluppo regionale. Ogni motore che esce dalla nostra linea simboleggia l’impegno di Stellantis verso l’efficienza energetica, le prestazioni e la sostenibilità, offrendo qualità e sofisticatezza di livello mondiale per soddisfare le aspettative dei nostri consumatori”, sottolinea Herlander Zola, Presidente di Stellantis per il Sud America.

“Siamo immensamente orgogliosi di questo risultato, che riflette direttamente la passione, la dedizione e l’enorme competenza del nostro team. La famiglia di motori GSE Turbo è la dimostrazione del meglio dei nostri processi produttivi, guidati da uno spirito di innovazione che garantisce costanti progressi in termini di produttività, efficienza e qualità”, commenta Glauber Fullana, Senior Vice President of Manufacturing di Stellantis in Sud America.

Lo stabilimento di Betim ospita il più grande centro di produzione di motori e trasmissioni dell’America Latina. Lo scorso anno, la struttura è stata ampliata e ora ha una capacità produttiva totale di 1,1 milioni di motori ad alta efficienza e basse emissioni all’anno, tra cui i motori GSE Turbo e l’iconica famiglia Firefly.

Alcuni dei propulsori prodotti dalla linea di motori Betim sono associati alla tecnologia Bio-Hybrid, che equipaggia la Fiat Pulse, la Fiat Fastback, la Peugeot 208 e la Peugeot 2008, i primi modelli hybrid-flex sviluppati e prodotti in Sud America.

Avvicinandosi al suo 50° anniversario, lo stabilimento di Betim ha costruito una storia segnata da spirito pionieristico, innovazione e leadership industriale. Lo stabilimento di Minas Gerais vanta autonomia tecnologica per tutte le fasi di sviluppo dei veicoli e ha prodotto oltre 18 milioni di veicoli negli ultimi quattro decenni.

Punto di riferimento per l’innovazione, la fabbrica riunisce oltre 4.000 ingegneri, progettisti e tecnici presso lo Stellantis Tech Center, uno spazio strategico che integra il Safety Center, il Development Center e il Virtual Center. Il complesso ospita anche 60 laboratori all’avanguardia e TechMobility, un centro dedicato allo sviluppo di tecnologie di elettrificazione a bassa, media e alta tensione.

Nei prossimi anni, oltre 14 miliardi di R$ saranno investiti nello stabilimento di Betim, nell’ambito del ciclo di investimenti record di Stellantis da 32 miliardi di R$ in Sud America, il più grande investimento nella storia del settore automobilistico sudamericano. In questo modo, l’azienda continuerà a fornire nuovi prodotti e tecnologie incentrati sulla decarbonizzazione della mobilità, generando anche nuove opportunità di business nella regione.