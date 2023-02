Collezione Ferrari da sogno a Dallas | Video

Un video messo in rete nelle scorse ore da Shmee150 regala un tuffo in una collezione segreta di Ferrari a Dallas, in Texas. Roba che non si era mai vista prima. Le auto sono speciali, anche se non tantissime, rispetto ai volumi disponibili nella tela espositiva. Le dimensioni molto generose del capannone, allestito con straordinaria eleganza dagli architetti, lasciano ipotizzare una veloce crescita della raccolta, per evitare che restino spazi vuoti. Una cosa scontata, viste le misure scelte per la struttura.

Il proprietario è un grande intenditore di Ferrari ed usa anche in pista alcuni gioielli del “cavallino rampante“. Per lui non sarà un problema far crescere la raccolta. Shmee150 ci accompagna alla scoperta di questa meravigliosa collezione privata, di cui fanno parte diversi gioielli della casa di Maranello…e non solo. Nei fotogrammi c’è spazio per una recente Maserati MC20, scelta in tinta nera. Della line-up fa parte anche una Dallara EXP, ma le grandi protagoniste sono le “rosse” che, in realtà, non trovano rappresentanza nel loro colore istituzionale. Qui, infatti, le carrozzerie sono in giallo, nero e azzurro, con varie declinazioni di toni.

Della famiglia fanno parte anche una favolosa Ferrari LaFerrari Aperta in giallo triplo strato, non presente in garage al momento delle riprese, e una FXX K EVO, che si trova a Maranello. Con questa vettura laboratorio, il facoltoso owner si diverte fra i cordoli dei circuiti dove la casa emiliana organizza gli appuntamenti per i suoi clienti-collaudatori. Nel nuovissimo capannone, che accoglie la collezione di cui ci stiamo occupando, sono stati immortalati, durante le riprese, i seguenti modelli Ferrari: 812 GTS, F12 TDF, 488 GTB, F8 Spider, 488 Pista, SF90 Spider Assetto Fiorano, 488 GT Modificata. Il fortunato proprietario non ama guardarle soltanto nel suo garage da sogno, ma le esce con una certa frequenza, anche in occasione dei raduni, per condividere le emozioni del “cavallino rampante” con altre persone. Tanto di cappello.