Nuova Alfa Romeo Giulia: che cosa sta accandendo? Le novità di dicembre 2025 su data di debutto, design, motori e prezzi

Nuova Alfa Romeo Giulia, come sappiamo, avrebbe dovuto debuttare nella primavera del 2026 ma così non sarà. L’attuale generazione è stata confermata fino a fine 2027 e dunque è lecito pensare che prima di quella data se non addirittura all’inizio del 2028 sia davvero difficile ipotizzare la presentazione del nuovo modello anche se il biscione magari potrebbe sorprenderci con una presentazione anticipata di qualche mese ma con la produzione e la vendita che comunque partiranno solo e soltanto nel 2028 inoltrato. Ovviamente questo ritardo e il silenzio di Alfa Romeo porta molti a domandarsi cosa realmente stia accadendo a proposito di questa auto.

Ecco cosa sappiamo a dicembre 2025 a proposito di data di debutto, design, motori e prezzi della nuova Alfa Romeo Giulia

Nuova Alfa Romeo Giulia sarà un modello importante per la casa automobilistica milanese. Insieme alla nuova Alfa Romeo Stelvio rappresenteranno infatti le future top di gamma del marchio che ha di recente rinunciato al ritorno nel segmento E precedentemente annunciato come confermato dal CEO Santo Ficili. La nuova Giulia così come Stelvio dovrebbe aumentare di dimensioni grazie alla nuova piattaforma STLA Large. Nonostante alcune voci secondo cui sarebbe diventata una specie di crossover, la vettura continuerà ad essere una berlina anche se con uno stile nettamente diverso dall’attuale generazione. Non si tratterà infatti di una classica berlina sedan a tre volumi ma di una berlina fastback da “due volumi e mezzo” con la coda spiovente e tronca come nel render di Salvatore Lepore che vi mostriamo nella copertina di questo articolo.

Nuova Alfa Romeo Giulia vrà elementi di design in comune con la recente Alfa Romeo Junior ma ci saranno ovviamente anche elemeni inediti che debutteranno proprio con questo modello e con la nuova Stelvio. Dunque i render che nel corso dei mesi sono apparsi sul web ad immaginare il suo aspetto solo in parte riescono a comprendere quello che effettivamente sarà il nuovo look della vettura di segmento D della casa automobilistica del biscione. Come sappiamo il ritardo nel lancio è dovuto all’implementazione di motorizzazioni termiche inizialmente non previste e questo ovviamente potrebbe causare qualche piccola modifica estetica all’anteriore dove per queste vetture la griglia di aerazione sarà necessaria.

Per quanto riguarda la gamma di motori a dicembre 2025 non vi sono sostanziali cambiamenti rispetto a quanto visto in precedenza. Ci saranno varie versioni elettriche tra cui alcune entry level altre più potenti o con più autonomia. Presenti una versione con oltre 900 cavalli e anche una EREV ad autonomia estesa che dovrebbe raggiungere e superare i 1.200 km di autonomia. Tra le versioni termiche esclusa la presenza di benzina o diesel ci saranno solo ibride. Full Hybrid, Plug-in Hybrid e Mild Hybrid dovrebbero essere presenti in gamma ma ovviamente si attendono notizie ufficiali che potrebbero arrivare già nel corso del prossimo anno. Infine parliamo dei prezzi. Questi saranno l’ultima cosa che conosceremo addirittura dopo la stessa presentazione dell’auto quando finalmente si apriranno gli ordini. Possiamo però anticipare che quasi certamente saranno più alti di quelli attuali soprattutto le versioni elettriche e le top di gamma ma comunque in linea con quelli delle dirette concorrenti.