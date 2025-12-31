Dodge Charger vince il premio Auto dell’anno 2026 del Detroit Free Press

La Dodge Charger sta cambiando il concetto di muscle car, inaugurando una nuova era fatta di prestazioni, tecnologia e visione industriale. La sua gamma multi-energy rappresenta un punto di svolta nel segmento, combinando tradizione e futuro. L’offerta comprende la nuovissima Charger Scat Pack con motore Sixpack, pensata per gli appassionati della potenza termica, e la Charger Daytona Scat Pack completamente elettrica, simbolo dell’evoluzione ad alte prestazioni a zero emissioni. Questa strategia coerente ha convinto la giuria del Detroit Free Press, che ha premiato la Dodge Charger come Auto dell’Anno 2026, riconoscendone innovazione e capacità di ridefinire il mercato.

La gamma multi-energy della Dodge Charger premiata dal Detroit Free Press

“La muscle car americana vive, evolvendosi in qualcosa di nuovo e meraviglioso nella nuova Dodge Charger”, ha scritto Mark Phelan, critico automobilistico del Detroit Free Press. “Volete la comodità della ricarica domestica e l’accelerazione implacabile e scattante di un veicolo elettrico da 670 cavalli? La Charger Daytona fa al caso vostro. Preferite il rombo e le vibrazioni di un potente motore a benzina da 550 cavalli? La Charger fa al caso vostro”. La

Dodge Charger celebra quest’anno il suo 60° anniversario con l’ottava generazione dell’iconica muscle car. La nuova gamma multi-energy della Charger è disponibile sia con motore a combustione interna che con propulsione elettrica a batteria, a due o quattro porte, con trazione integrale di serie.

“L’architettura multi-energia STLA Large sviluppata da Stellantis in Michigan supera il suo primo test a pieni voti – e a velocità mozzafiato – nelle muscle car a due e quattro porte Charger a benzina e Charger Daytona elettrica”, ha scritto Phelan. “È possibile scegliere tra entrambe le tipologie di propulsione e carrozzeria, e ci sono molti aspetti positivi in ​​entrambe, tra cui interni spaziosi e confortevoli e un sistema di infotainment avanzato e facile da usare”.

La nuova Dodge Charger continua a raccogliere riconoscimenti. Il premio Auto dell’Anno 2026 del Detroit Free Press è il terzo riconoscimento più importante di questo mese. La Dodge Charger con motore SIXPACK è stata anche nominata Auto dell’Anno ai TopGear.com US Car Awards 2026 e Veicolo dell’Anno 2025, secondo il Detroit News.

La nuova gamma Charger si è anche aggiudicata i premi Wards 10 Best Engines & Propulsion Systems e Wards 10 Best Interiors and UX. La gamma multi-energia Dodge Charger è anche una delle tre finaliste per il premio North American Car of the Year (NACTOY) 2026. Phelan ha anche scritto che la Charger ha ricevuto il suo voto per il premio NACTOY come migliore auto.

“Dalla Charger Daytona elettrica da 670 cavalli ai modelli a benzina da 420 e 550 cavalli, questa nuova gamma Charger offre la potenza, le prestazioni e il carattere che definiscono Dodge, preparando al contempo il marchio a guidare le muscle car nel futuro”, ha dichiarato Matt McAlear, CEO di Dodge.