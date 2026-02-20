Stellantis guarda a possibili “ritorni nostalgici” fra i suoi marchi francesi?

L’importante successo commerciale della Renault 5 E-Tech nel mercato francese ha fatto risuonare un campanello di allarme in casa Stellantis, perlomeno per ciò che concerne i suoi marchi francesi. Il responsabile del design dei marchi europei del Gruppo nato dalla fusione tra FCA e PSA, Gilles Vidal, sembra infatti intenzionato a far rivivere modelli iconici a marchio Citroën, DS e Peugeot.

Advertisement

Bisogna però capire quali modelli del passato dei marchi citati potrebbe far rivivere Stellantis oggi, per ricalcare il successo ottenuto nel recente passato ad esempio dalla Fiat 500 (per rimanere in casa Stellantis) ovvero per dare del filo da torcere a Renault. Ciò anche per cercare di risollevare le sorti di un futuro che per marchi come DS appare ancora incerto.

Quando alla fine dello scorso anno lo stesso Gilles Vidal aveva discusso con alcune testate francesi, aveva discusso anche degli aspetti citati più sopra in relazione ai marchi francesi del Gruppo. Una volontà per gettare le basi vere e proprie del futuro del suo nuovo impegno in Stellantis. La volontà, secondo quanto ammesso allora da Vidal, rimaneva quella di tornare a “valorizzare la tradizione” di ciascun marchio puntando su un approccio che guardi alle icone di un tempo pe tramutarle nel presente. Bisognerà però capire di quali modelli si tratta.

Advertisement

Citroën 2CV

Stellantis potrebbe attingere dalle icone del passato dei suoi marchi francesi per tentare di avvicinare i dati espressi di recente da Renault

Il successo della Renault 5 E-Tech ha finito per rivedere la possibilità di ricavare una qualche opportunità, anche in casa Stellantis. Non è un caso che ormai da diverso tempo si parla di un sempre più possibile ritorno dell’eterna 2CV a marchio Citroën. Tuttavia, secondo le ultime indiscrezioni, un approccio all’iconico modello del Costruttore del Double Chevron appare più votato a un ritorno nella sostanza piuttosto che a quello legato a un approccio stilistico che guardi al modello di un tempo.

Diverso è anche l’approccio che potrebbe derivare dal passato a marchio Peugeot, visto che finora non si è mai parlato di un possibile ritorno di modelli iconici sebbene il recente concept Polygon riesca a guardare con maggiore interesse alla 205 di un tempo. L’esempio più interessante, guardando verso questa direzione, andrebbe ricercato nella Peugeot e-Legend presentata al Salone di Parigi del 2018 che rappresenta un piacevole omaggio alla 504 Coupé del Costruttore del Leone. Oggi però una carrozzeria di questo tipo appare sempre più rara e meno appetibile, difficilmente quindi Stellantis potrà puntare verso questa direzione.

Advertisement

Citroën DS

Anche DS nel 2024 aveva presentato la SM Tribute, un concept che riprendeva nello stile quello della Citroën SM degli Anni Settanta. Un approccio allo stile che il direttore del design di casa DS, Thierry Métroz, aveva dichiarato allora essere un esercizio al centro di un lavoro sul DNA dei modelli iconici del costruttore francese anticipando anche il futuro del marchio. Bisognerà capire se i modelli che verranno potranno guardare verso questa direzione e se Stellantis vorrà provare a vincere così la battaglia, fra icone, tutta francese con Renault.