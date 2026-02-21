Alfa Romeo Tonale GTA: che grinta nell’ipotesi virtuale da 400 cavalli pronta per la pista

Negli ultimi giorni è apparso sul web un render non ufficiale che immagina una versione estrema della nuova Alfa Romeo Tonale in chiave GTA ad alte prestazioni. Le immagini, rapidamente diventate virali tra gli appassionati del Biscione, mostrano un SUV compatto trasformato radicalmente sotto il profilo estetico e tecnico.

È bene precisarlo fin da subito: si tratta esclusivamente di una creazione digitale, un esercizio di stile realizzato da un artista indipendente di cui tra l’altro non conosciamo nemmeno il nome. Tra l’altro sembra assai probabile l’uso di AI. Ribadiamo che al momento, una Alfa Romeo Tonale GTA con queste caratteristiche non è previsto nei piani ufficiali della casa automobilistica del biscione.

Sul web la pazza idea di una Alfa Romeo Tonale GTA

Nella parte anteriore questa ipotetica e virtuale Alfa Romeo Tonale GTA appare decisamente più aggressiva rispetto alla versione di serie. Il frontale è dominato da prese d’aria maggiorate e da uno splitter in fibra di carbonio che abbassa visivamente l’assetto. Lo scudetto centrale mantiene la tipica identità Alfa Romeo, ma è incorniciato da una griglia più aperta e orientata alle prestazioni.

I passaruota risultano allargati, enfatizzando la carreggiata maggiorata, mentre i cerchi in lega neri a razze sottili lasciano intravedere pinze freno rosse di grandi dimensioni. L’assetto ribassato e le minigonne laterali contribuiscono a dare alla vettura un’impostazione chiaramente ispirata al mondo track-day.

Anche la vista posteriore conferma l’approccio estremo di questa ipotetica Alfa Romeo Tonale GTA: spiccano un grande diffusore in carbonio, quattro terminali di scarico ben integrati e uno spoiler maggiorato sul tetto. I gruppi ottici a LED mantengono la firma luminosa sottile tipica della Tonale, ma l’insieme è reso più muscoloso da parafanghi pronunciati e da una postura più larga e schiacciata a terra.

Nel complesso, il render propone una Alfa Romeo Tonale GTA reinterpretata come SUV ad altissime prestazioni, quasi una versione “Quadrifoglio evoluta” in formato compatto. Tuttavia, al momento non esistono comunicazioni ufficiali che indichino l’arrivo di una Tonale GTA. Anzi come sappiamo la versione attuale del SUV da poco aggiornata non dispone nemmeno di una versione Quadrifoglio e a nostro avvisto è un vero peccato.

Si spera che con la prossima generazione che secondo alcuni potrebbe essere prodotta presso lo stabilimento Stellantis di Melfi dal 2028, questa mancanza possa essere colmata e anzi oltre alla Quadrifoglio possa esserci spazio anche per una versione Alfa Romeo Tonale GTA ancora più estrema tipo quella immaginata in questo render virtuale che ha il pregio di mostrare che anche questa vettura avrebbe avuto la possibilità di portare sul mercato versioni di questo tipo se solo si fosse effettivamente deciso di perseguire questa strada cosa che purtroppo non è fin qui accaduta.