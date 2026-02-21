Fiat, Alfa Romeo e Lancia sono sempre al centro dell’attenzione da parte di appassionati e addetti ai lavori che si domandano quali saranno le prossime mosse delle tre case automobilistiche italiane. Per quanto riguarda la casa torinese la seconda metà di anno sarà particolarmente ricca di novità. Infatti dovrebbero debuttare i due nuovi SUV di segmento C la Giga Panda e la Fastback. Al momento non è chiaro quale delle due vedremo arrivare per prima ma comunque entrambe dovrebbero essere presentate entro fine anno. Si tratta di due veicoli molto importanti per il futuro della casa torinese che spera di conquistare nuove quote di mercato.

Fiat, Alfa Romeo e Lancia: ecco quali saranno le prossime mosse e quelle che avverranno nei prossimi anni

Fiat Giga Panda sarà un SUV dalle forme squadrate lungo tra i 4,4 e i 4,5 metri pensato per le famiglie per chi cerca spazio a bordo. Dovrebbe arrivare sia in versione a 5 posti che a 7 con motorizzazioni elettriche, ibride e a benzina. Panda Fastback invece sarà un SUV coupè molto sportivo, leggermente più corto rispetto alla Giga Panda. Di questo modello ormai sappiamo molte cose visti i numerosi avvistamenti del prototipo camuffato registrati nelle ultime settimane.

Tra le due sarà l’opzione più modaiola fatta per attirare un nuovo pubblico fino ad oggi lontano da Fiat. Le novità per la casa torinese però non dovrebbero essere solo queste. Si parla anche dell’arrivdella Grande Panda 4X4. Per i prossimi anni invece sono attesi un nuovo pickup erede di Strada che farà parte sempre della stessa famiglia Panda, una nuova versione camperizzata di Grande Panda ed entro il 2030 pare assai probabile l’erede della Multipla su base del concept Citroen Elo.

Per quanto riguarda invece Alfa Romeo, nel 2026 non dovrebbero esserci novità eclatanti. Tutti i progetti più importanti infatti sono stati rinviati tra fine 2027 e inizio 2028. C’è qualche possibilità che entro fine anno possa essere svelato il secondo modello del programma Bottega ora diventanto BottegaFuoriserie. Ci riferiamo ad una super car in edizione limitatissima come la nuova 33 Stradale svelata nel 2024 che è stata realizzata in appena 33 unità. Non si sa però al momento su quale auto sarà basata la nuova fuoriserie. Qualcuno ipotizza la Duetto, altri la SZ altri ancora la Montreal ma al momento non ci sono notizie ufficiali.

Come detto in precedenza per avere novità importanti bisognerà aspettare fine 2027 inizio 2028 quando dovrebbe essere finalmente svelata l’erede di Tonale che sarà prodotta a Melfi su piattaforma STLA Medium e che sarà elettrica e ibrida. Questa vettura che potrebbe anche avere un nome diverso sarà lunga oltre i 4,6 metri e per qualche tempo potrebbe coesistere in gamma con l’attuale Tonale.

Per quanto riguarda invece le nuove generazioni di Giulia e Stelvio bisognerà aspettare almeno fino al 2028 come anticipato dal CEO del Biscione Santo Ficili. Inoltre siamo in attesa di sapere se oltre a questi modelli ci saranno altre sorprese per la gamma della casa milanese. Si parla di un altro modello compatto da collocare tra Junior e l’erede di Tonale dato che ci sarà ampio spazio tra le due auto come dimensioni. Al momento però si attendono conferme ufficiali che potrebbero arrivare nel corso dell’anno.

Questo per quanto riguarda Fiat e Alfa Romeo. Ora invece vi vogliamo parlare di Lancia. Nella seconda metà del 2026 la casa piemontese vivrà un periodo importante con il debutto della futura top di gamma Lancia Gamma che come sappiamo sarà un SUv di segmento D lungo oltre 4,7 metri con uno stile da SUV Fastback destinato ad avere un ruolo di primo piano nella gamma del brand che attualmente conta su una solva vettura: la nuova Ypsilon svelata nel 2024. Infine si spera entro metà anno di sapere come è finita con la nuova Lancia Delta. Al momento il suo ritorno che era stato ufficialmente confermato sembra in forse. Deciderà la nuova dirigenza di Stellantis. Il suo arrivo era previsto nel 2028 ma qualcuno pensa che alla fine Lancia possa optare per un modello più redditizio come un piccolo crossover.

nsomma per Fiat, Alfa Romeo e Lancia saranno anni importanti per determinare quella che sarà la loro posizione all’interno del mercato auto a livello internazionale. Nei prossimi mesi sapremo cosa cambierà rispetto ai precedenti piani con l’avvento di Antonio Filosa a CEO di Stellantis il quale è chiamato ad effettuare delle scelte importanti che possano rimettere in carreggiata il gruppo automobilistico dopo un periodo difficile culminato con la perdita di 22 miliardi di euro annunciata nelle scorse settimane. Di certo le tre case italiane avranno un ruolo di primo piano soprattutto Fiat e Alfa Romeo. Quanto a Lancia si spera che le voci su un possibile taglio vengano smentite del tutto e possa trovare un ruolo importante nel mercato auto in Europa.