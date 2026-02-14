Nuova Alfa Romeo Montreal: inedita ipotesi di design per un ritorno che avrebbe del clamoroso

Nelle scorse ore è apparso su Facebook un render che ha immediatamente acceso l’entusiasmo degli appassionati del Biscione: la nuova Alfa Romeo Montreal reinterpretata dal designer Roibeárd Gráinséir. Si tratta di una creazione digitale realizzata quasi certamente con l’aiuto dell’intelligenza artificiale che immagina il ritorno di uno dei nomi più iconici della storia del marchio del biscione, proiettandolo in una dimensione contemporanea senza tradirne lo spirito originario.

Advertisement

Si spera nel ritorno di una nuova Alfa Romeo Montreal grazie a BottegaFuoriserie nel frattempo nuovo render da Facebook

Ricordiamo che di una nuova Alfa Romeo Montreal si parla di tanto in tanto. Qualcuno pensa che potrebbe essere una delle future vetture del programma BottegaFuoriserie e potrebbe così tornare in edizione limitatissima per i fan del biscione più facoltosi.

La nuova Alfa Romeo Montreal raffigurata in questo render si presenta con proporzioni da autentica sportiva a motore centrale: cofano basso e affilato, abitacolo compatto e coda muscolosa. Il frontale è dominato dallo scudetto Alfa Romeo, incastonato tra gruppi ottici sottili e tecnologici, con una firma luminosa a LED dal disegno deciso e aggressivo. Le superfici sono tese ma pulite, con volumi scolpiti che esaltano i passaruota e conferiscono alla vettura una presenza scenica marcata.

Advertisement

La fiancata di questa ipotetica nuova Alfa Romeo Montreal è caratterizzata da linee fluide e da una presa d’aria posteriore ben integrata, chiaro richiamo alla vocazione sportiva del modello. I cerchi in lega a cinque fori, reinterpretazione moderna di un classico Alfa, riempiono perfettamente gli ampi passaruota, sottolineando l’assetto ribassato e l’impronta dinamica. Il colore arancione metallizzato, vibrante e cangiante alla luce, accentua il carattere emozionale della vettura.

Nel complesso, il render di Gráinséir riesce a fondere heritage e innovazione: la nuova Alfa Romeo Montreal immaginata mantiene un legame ideale con la coupé degli anni Settanta, ma adotta un linguaggio stilistico in linea con le ultime produzioni del marchio. Sebbene non si tratti di un modello ufficiale, questo progetto digitale dimostra quanto forte sia ancora oggi il fascino del nome Montreal e quanto spazio ci sarebbe, nella gamma Alfa Romeo, per una sportiva pura capace di incarnare passione, design e performance.