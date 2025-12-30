Dodge Charger Wagon: ecco che design potrebbe avere l’erede della Magnum

Si parla spesso del possibile ritorno di una station wagon nella gamma di Dodge come erede della mitica Magnum. La verità è che al momento non sembrano esserci notizie o indiscrezioni che facciano pensare che il ritorno di un modello di questo tipo nella gamma della casa automobilistica americana di Stellantis sia davvero vicino. Nonostante ciò sul web non mancano mai le ipotesi che mostrano quello che potrebbe essere lo stile di un modello di questo tipo in caso di ritorno. E’ questo il caso della Dodge Charger Wagon che vi proponiamo qui. Si tratta di un render pubblicato nei giorni scorsi dal creatore digitale Nikita Chuicko conosciuto sui social come Kelsonik.

Dodge Charger Wagon: nuova ipotesi di design su una futura station wagon del marchio di Stellantis

L’artista del digitale pensa che ora sia il momento giusto per lavorare di nuovo su una station wagon americana. Questo perché, di tanto in tanto, il maestro dei pixel ama immaginare una nuova Dodge Charger Wagon come una nuova Magnum basata sull’ultima versione della muscle car americana.

Questa volta, l’esperto designer digiale ha deciso di mostrare questa ipotetica Dodge Charger Wagon in una livrea cremisi, completata da un kit aerodinamico nero per creare contrasto, enormi cerchi in stile aftermarket e pneumatici larghi, pinze dei freni rosse abbinate e un kit widebody tradizionale con parafanghi allargati.

Stranamente, l’autore continua a puntare sul propulsore della Charger Daytona: la configurazione aerodinamica anteriore dell’EV è chiaramente visibile. Ovviamente molti tra i fan di Dodge si augurano che qualora effettivamente la casa americana lanci sul mercato una Dodge Chareger Wagon o comunque un modello simile lo faccia quanto meno con motore ibrido se non addirittura termico puro come del resto dovrebbe fare a nostro giudizio ogni muscle car che si rispetti.

Al momento anche Dodge come tutti i marchi di Stellantis sono in attesa di conoscere quelli che saranno i piani futuri che inizieremo a comprendere nel corso del 2026 quando il nuovo CEO di Stellantis Antonio Filosa dovrebbe fare luce sui piani futuri relativi ai singoli brand. Per adesso sappiamo con certezza che il gruppo automobilistico intende puntare forte sul Nord America ed inevitabilmente su Dodge che insieme a Jeep e Ram rappresenta il fulcro delle vendite dell’azienda in quella importante area di mercato. Questo significa che nei prossimi anni sono attesi nuovi modelli quasi certamente ancora dotati di motori termici vista la marcia indietro effettuata dal gruppo da questo punto di vista dopo il forte calo delle vendite registrato negli scorsi anni in Nord America.