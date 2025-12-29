Nuova Fiat 500: ecco come potrebbe cambiare il design con la futura generazione

Nuova Fiat 500 è la futura generazione della celebre city car che arriverà sul mercato entro la fine del decennio. C’è chi pensa che il debutto possa avvenire nel 2028 e chi invece ritiene sia più probabile vederla non prima del 2029. Grosso modo sarà comunque quello il biennio nel quale l’auto debutterà. Ricordiamo che questa vettura continuerà ad essere prodotta presso lo stabilimento Stellantis di Mirafiori dove da poco è partita la produzione della nuova 500 Hybrid. Grazie a questa auto la fabbrica dovrebbe tornare a respirare dopo un periodo difficile. E’ attesa infatti la produzione di oltre 100 mila unità del veicolo ogni anno.

Ecco come potrebbe cambiare il design della nuova Fiat 500 il cui debutto dovrebbe avvenire tra il 2028 e il 2029

Ma Fiat pensa già alla futura generazione il cui sviluppo potrebbe iniziare entro la fine del prossimo anno. Ancora una volta il design del modello sarà preservato dunque non ci saranno rivoluzione in quanto la city car rimarrà fedele a se stessa. A differenza dell’attuale generazione però fin da subito dovrebbe esserci spazio accanto alla versione elettrica anche per l’ibrida.

Questo salvo eventuali cambiamenti causati dalle normative sulle emissioni previste dall’Unione Europea. Stellantis infatti ha fatto già sapere che rimanendo così le cose tra qualche anno potrebbe non essere più conveniente produrre e vendere auto termiche in Europa nonostante la recente apertura sullo stop alle auto termiche nel 2035 che però secondo il CEO Antonio Filosa non è ancora abbastanza per sistemare le cose e garantire che la sua azienda investa ancora in futuro nel nostro continente.

Advertisement

A proposito di come potrebbe cambiare il design della nuova Fiat 500, oggi vi mostriamo un render pubblicato su Facebook dall’utente ConfidentLynx1791 sul canale Bruno & Cars che immagina così la futura generazione del celebre modello della casa torinese. Si tratta di un’idea molto interessante e originale che ci fornisce una prima anticipazione di quella che potrebbe essere l’evoluzione della vettura che ripetiamo non snaturerà comunque quella che è la sua essenza e sarà immediatamente riconoscibile come 500 anche con questa sua nuova generazione.

Ovviamente i cambiamenti non si limiteranno al design ma anche alla piattaforma e alle motorizzazioni. Per le versioni elettriche dovrebbero esserci aggiornamenti interessanti con maggiore potenza e maggiore autonomia, due cose che probabilmente sono un po’ mancate alla versione attuale della city car prodotta a Mirafiori. I primi indizi su come sarà questa vettura e su quando la vedremo li avremo nel corso del prossimo anno. Ricordiamo infine che questa vettura avrà molte cose in comune con la nuova Fiat Pandina attesa a Pomigliano sempre tra il 2028 e il 2030.