Nuova Fiat Pandina: una gemella francese per far decollare Pomigliano?

Nuova Fiat Pandina sarà una delle novitò più importanti per quanto riguarda i futuri modelli che saranno lanciati dai brand di Stellantis. Di questa auto sappiamo che sarà prodotta sempre a Pomigliano ma avrà uno stile totalmente diverso dal modello attuale abbracciando la stessa filosofia di design della Grande Panda ma in versione ridotta. L’auto infatti continuerà ad avere misure simili a quelle del modello attuale ma con uno stile vagamente retrò in sintonia con il resto della famiglia Panda che nel frattempo si sarà arricchita di numerosi altri modelli come Giga Panda, nuova Fastback, Panda pickup e Panda Van.

Per garantire la piena occupazione a Pomigliano oltre alla nuova Fiat Pandina possibile l’arrivo di una gemella con un altro brand?

Il debutto di nuova Fiat Pandina avverrà di sicuro entro il 2030. Al momento una data certa non è stata fissata ma recenti voci di corridoio parlano del 2028 come anno più probabile per il suo arrivo. Quello che dipendenti e sindacati di Pomigliano si chiedono e se questo modello sarà capace da solo di garantire la piena occupazione della fabbrica. A dire il vero entro il 2030 dovrebbe partire la produzione nella fabbrica di altre due auto di Stellantis che nasceranno su piattaforma STLA Small. Qualcuno ipotizza la nuova Alfetta e una nuova auto di Lancia. Ovviamente queste auto garantiranno buoni numeri ma nulla a che vedere con quelli della nuova Fiat Pandina che in breve tempo grazie ad un prezzo accattivante potrebbe conquistare larghe fette di mercato divenendo uno dei modelli più apprezzati in Europa confermando dunque quanto di buono fatto dall’attuale Panda.

Quello che ci chiediamo e se dopo l’arrivo della nuova Fiat Pandina Stellantis per Pomigliano non abbia in serbo qualche altra sorpresa. Dato che stanno tornando di moda in Europa le vetture di segmento A qualcuno ipotizza che dopo il 2030 sempre a Pomigliano la vettura di Fiat possa ricevere compagnia. Nel senso che potrebbe arrivare una “gemella” magari a marchio francese. Se fosse confermato questo sarebbe un colpo davvero importante per Pomigliano che a quel punto potrebbe davvero aspirare alla piena occupazione. Ovviamente al momento sono solo voci, vedremo nei prossimi anni se arriverà qualche conferma in proposito.