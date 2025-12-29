Fiat Topolino Sporting: ecco la versione speciale costruita a Torino con fornitori piemontesi

Fiat Topolino Sporting è la versione speciale del celebre quadriciclo elettrico di Fiat messa a punto da Ita Innovation del designer Massimo Biancone azienda che già ha fatto parlare di se per quanto riguarda il mondo Stellantis per alcuni modelli unici tra cui la Citroen Ami Charleston, la Fiat Topolino Vilebrequin e quella realizzata appositamente per l’Arma dei Carabinieri. La particolarità di questa speciale versione del veicolo di Fiat è che sarà interamente made in Italy venendo prodotta nei pressi di Torino tra Mirafiori e Orbassano.

Ecco la Fiat Topolino Sporting: la versione made in Italy anzi made in Piemonte del quadriciclo elettrico

Inoltre l’azienda ha specificato che tutti i fornitori saranno esclusivamente piemontese. Quindi diciamo che addirittura di questa Fiat Topolino Sporting possiamo dire che si tratta di una creazione interamente made in Piemonte. La scelta del nome Sporting non è casuale. E’ una sorta di riferimento e omaggio infatti alla mitica Fiat Seicento Sporting, di colore giallo, che fu lanciata nella serie limitata dedicata al campione della Ferrari Michale Schumacher. Questa auto e anche la Punto Sporting furono lanciate sul mercato tra la fine degli anni ’90 e i primi anni 2000. La Topolino Sporting di Ita Innovation del designer Massimo Bianconi dunque si rifà a questi modelli.

La versione di debutto si presenta con una livrea gialla abbinata al tetto nero, una scelta cromatica pensata per richiamare subito un carattere dinamico e giovanile. L’abitacolo riprende la stessa filosofia, grazie a dettagli rossi che enfatizzano l’anima sportiva del modello. I sedili in pelle hanno un disegno specifico e sono impreziositi da cuciture a contrasto, con la possibilità di scegliere la seduta in rosso, giallo o grigio. Personalizzati anche i copricerchi, rifiniti in nero carbonio, così come la cornice dei gruppi ottici anteriori.

Advertisement

Dal punto di vista tecnico, questa particolare versione del quadriciclo della casa torinese mantiene le specifiche del quadriciclo elettrico sviluppato da Stellantis: batteria al litio da circa 6 kWh, autonomia stimata intorno ai 75 chilometri e velocità massima limitata a 45 km/h. Il modello può essere guidato anche a partire dai 14 anni. Gli ordini apriranno a gennaio, con un prezzo previsto al di sotto dei 15.000 euro. Dunque una novità interessante a proposito della Topolino che come sappiamo è un veicolo molto apprezzato in Italia come dimostrano i dati di vendita che la vedono ampiamente in testa nella sua categoria ormai da molti mesi.