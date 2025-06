Fiat Topolino Carabinieri avvistata in strada: ecco la prima foto

Fiat Topolino Carabinieri esiste. Come vi avevamo annunciato nelle scorse settimane alcune unità del quadriciclo elettrico di Fiat saranno allestite per l’Arma dei Carabinieri. La prima immagine di questa vettura dei Carabinieri è stata pubblicata sul web dalla pagina Instagram veicoli d_.emergenza. Si tratta della stessa pagina che nelle scorse settimane aveva anticipato l’arrivo di questa versione del modello di Fiat anticipandone anche lo stile attraverso un render.

Prima immagine dell anuova Fiat Topolino Carabinieri

I render preliminari avevano colto quasi perfettamente l’idea di quello che sarebbe stato lo stile di Fiat Topolino Carabinieri, tranne per le luci blu aggiungibili in seguito. Per il resto, la vettura sembra identica a come era stata immaginata qualche settimana fa. La carrozzeria è stata riverniciata con nuovi badge sul cofano e sulle fiancate, aggiunta di piccoli LED sul muso e altri ritocchi minori: queste modifiche sono bastate per fornire alla Arma dei Carabinieri un nuovo alleato. Secondo quanto riportato, saranno prodotti solo quattro esemplari destinati a zone con strade particolarmente strette, come Venezia e Capri.

La Topolino, grazie al pacco batterie da 5,4 kWh e a un’autonomia di circa 75 chilometri, si dimostra una soluzione perfetta per i centri storici e le strade più strette. La versione destinata ai Carabinieri conserva il design minimalista che la contraddistingue, ma presenta alcune modifiche che la rendono immediatamente riconoscibile. La carrozzeria sfoggia una livrea blu scuro arricchita da bande tricolori e dalle scritte “Carabinieri” sulle fiancate. Sul cofano campeggia il badge ufficiale dell’Arma, mentre nella parte anteriore sono stati aggiunti piccoli LED supplementari. L’auto è inoltre predisposta per l’installazione di luci blu e sirena, che potranno essere montate successivamente se necessario.