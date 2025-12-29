Leapmotor ha presentato in Cina la sua prima monovolume: la D99

Leapmotor continua ad espandere la sua gamma in Cina con la presentazione della sua prima monovolume. Il modello è stato presentato in occasione dell’evento celebrativo del suo decimo anniversario tenutosi a Hangzhou il 28 dicembre. Durante l’evento, il presidente di Leapmotor, Zhu Jiangming, ha riflettuto sul percorso decennale dell’azienda e ha condiviso la sua visione per lo sviluppo futuro. Il momento clou però è stata la presentazione del minivan che è stata svelata in anteprima insieme alla D19 di cui per la prima volta sono stati mostrati gli interni.

In occasione del suo decimo anniversario Leapmotor svela la sua prima monovolume

La nuova Leapmotor D99, svelata di recente, affianca la D19 come modello di vertice della gamma e rappresenta il primo vero monovolume del marchio. Il frontale riprende i tratti stilistici già visti sulla D19, con luci diurne suddivise in tre elementi e gruppi ottici separati. Il paraurti anteriore integra prese d’aria attive, pensate per ottimizzare aerodinamica ed efficienza.

La silhouette appare moderna e slanciata, grazie a un montante anteriore molto inclinato che ingloba piccoli finestrini triangolari, raccordandosi con fluidità al tetto. La carrozzeria adotta una finitura bicolore e ospita sul tetto un sensore lidar per i sistemi avanzati di assistenza alla guida. Vista lateralmente, la D99 si caratterizza per uno sbalzo anteriore contenuto, mentre passo e sbalzo posteriore risultano più generosi, a vantaggio dell’abitabilità. Profili cromati sottolineano la linea dei cristalli, conferendo un aspetto pulito e continuo. Le grandi porte scorrevoli posteriori, con guide integrate nella carrozzeria, facilitano l’accesso all’abitacolo. Completano l’insieme cerchi da 19 pollici “Aspiration” abbinati a pneumatici Michelin orientati al comfort acustico.

Il retrotreno introduce un display luminoso interattivo con diverse firme grafiche. Le forme regolari garantiscono spazio adeguato per la terza fila e il vano bagagli. Il grande portellone agevola le operazioni di carico, mentre dettagli cromati sul paraurti rafforzano la percezione premium. Le telecamere sono integrate nello spoiler superiore e nella zona della targa.

Sebbene in questo evento siano stati svelati solo gli esterni, si prevede che la D99 condividerà le opzioni del gruppo propulsore con la D19. La versione range-extender è dotata di una batteria da 80,3 kWh. Utilizzando una piattaforma da 800 V, può ricaricarsi dal 30% all’80% in 15 minuti. La versione puramente elettrica è dotata di una piattaforma con voltaggio da 1000 V. Ad alimentare questa variante è una batteria ibrida CATL da 115 kWh.

Che Leapmotor abbia deciso di lanciare una nuova monovolume non sorprende dato che questo tipo di vettura sta tornando molto di moda in Cina. Chissà che lo stesso non possa avvenire anche in Europa dove la casa cinese potrebbe commercializzare in futuro questo modello e chissà magari condividerlo con altri brand del gruppo Stellantis come del resto pare possa capitare anche con altre auto della sua gamma. Come vi abbiamo scritto altrove, Opel sarebbe la principale indiziata a rimarchiare auto della casa cinese con il suo brand e anche di Fiat si vocifera che qualcosa possa bollire in pentola per il futuro.