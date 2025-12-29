Nuova Fiat Fastback: nuove foto per il prototipo del SUV coupé

Ancora nuove foto spia per il prototipo della nuova Fiat Fastback. Il SUV coupé è stato avvistato ancora una volta in Italia in immagini pubblicate dal profilo FCA Fan Brasile. Nemmeno le festività di fine anno sembrano aver fermato Fiat e il suo impegno nello sviluppo del nuovo modello il cui debutto è previsto nel corso del prossimo anno. Ricordiamo che questo veicolo che nascerà su piattaforma smart car, la stessa della Fiat Grande Panda e anche della futura Fiat Grizzly sarà un SUv di segmento C dalle forme coupeggianti che in Sud America prenderà il posto dell’attuale Fastback mentre in Europa rappresenterà una novità inedita.

Anche durante le feste continuano i test in strada per il prototipo della nuova Fiat Fastback

Le foto spia del prototipo di questa nuova Fiat Fastback mostrano che l’auto è ancora in fase di test, ma ha già la sua carrozzeria definitiva. Nella parte anteriore, i fari full-LED ricordano quelli di Fiat Grande Panda, ma sono più sottili e moderni, con estensioni a goccia. La griglia anteriore chiusa dovrebbe adottare lo stesso motivo pixelato del resto della gamma e il logo Fiat retrò. La parte inferiore del paraurti presenta un’ampia presa d’aria e una piastra paramotore metallica.

Osservata di profilo, il prototipo della nuova Fiat Fastback si distingue per passaruota ben modellati, maniglie tradizionali e proporzioni originali, che la rendono diversa anche dalla Citroën Basalt, pur condividendone la base tecnica. La zona posteriore riprende invece uno degli elementi più riusciti del concept: il profilo del tetto che degrada con continuità verso il portellone, creando una marcata silhouette fastback. I gruppi ottici posteriori a LED sono sottili e moderni, mentre uno spoiler tipo “ducktail” risulta integrato nel vetro posteriore di una delle versioni ipotizzate.

L’abitacolo della nuova Fiat Fastback, come vi abbiamo già scritto in un nostro precedente articolo, si allontana chiaramente dallo stile di Fiat Grande Panda e di modelli affini come Opel Frontera e Citroën C3 Aircross. La plancia abbina una strumentazione digitale compatta a un display centrale di dimensioni generose per l’infotainment. Le superfici del cruscotto presentano rivestimenti effetto pelle, affiancati da inserti nero lucido sulla console centrale e da comandi fisici collocati sotto lo schermo. Il selettore del cambio automatico richiama quello già visto su altri modelli Stellantis, mentre il volante a due razze segue l’impostazione della Opel Frontera. I sedili, infine, introducono un design inedito con tessuti a motivo geometrico e poggiatesta parzialmente integrati.

Ricordiamo che la nuova Fiat Fastback così come anche la “sorella” Fiat Giga Panda / Grizzly avrà una gamma di motori ampia che comprenderà versioni a benzina, ibride e anche elettriche pure. La produzione di questo modello per l’Europa avverrà presso lo stabilimento Stellantis di Kenitra in Marocco e il suo debutto nel nostro continente è atteso intorno alla metà del 2026. Per quanto riguarda invece il Sud America il veicolo debutterà non prima della metà del 2027 quando dovrebbe in contemporanea uscire di scena l’attuale versione del SUV.