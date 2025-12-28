Stellantis Pomigliano: il 27 dicembre la Fiamma Olimpica è arrivata nello stabilimento

La Fiamma Olimpica sta facendo il giro d’Italia. Il simbolo per eccellenza delle Olimpiadi attraverserà oltre 300 comuni italiani. Si tratta di un viaggio simbolico in vista dei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali di Milano – Cortina 2026. Nella giornata di ieri il convoglio della Fiamma Olimpica ha fatto tappa presso lo stabilimento Stellantis di Pomigliano d’Arco in Campania. Si tratta della fabbrica dove viene prodotta la nuova Alfa Romeo Tonale che sarà una delle auto protagoniste di questi Giochi Olimpici. Questo in quanto Alfa Romeo è Official Partner del Viaggio della Fiamma Olimpica.

La Fiamma Olimpica è giunta ieri nello stabilimento Stellantis Pomigliano dove viene prodotta la nuova Alfa Romeo Tonale

Alfa Romeo ha deciso di essere Official Partner dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026 in quanto condivide un gran numero di valori con questo importante evento in particolare ci riferiamo ad aspetti quali passione, sportività e tecnologia che da sempre fanno parte del DNA della casa automobilistica del biscione.

Ricordiamo inoltre che Alfa Romeo ha voluto omaggiare la sua vicinanza in qualità di Official partner ai prossimi Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026 con la creazione delle versioni speciali Milano Cortina delle sue vetture Junior e Tonale. Queste presentano un look distintivo, equipaggiamenti speciali e alcune novità estetiche sia per gli interni che per gli esterni che le pongono al top della gamma accentuando ulteriormente la loro sportività e il fascino.

Il transito della Fiamma ha costituito per Alfa Romeo un momento particolarmente significativo, trasformandosi in un’opportunità di coinvolgimento diretto per i dipendenti dello stabilimento e per le loro famiglie. Per l’occasione, un gruppo selezionato di lavoratori ha partecipato attivamente alla staffetta, correndo e accompagnando la Fiamma lungo il perimetro dell’area produttiva, in un clima di festa arricchito da iniziative di intrattenimento pensate per il pubblico presente. A rendere l’evento ancora più simbolico è stata la presenza di una Tedofora d’eccezione come Stefania Belmondo, ex fondista azzurra e autentica icona dello sport italiano, tra le atlete più decorate nella storia dello sci di fondo.

Nel corso della sua straordinaria carriera, Belmondo ha conquistato dieci medaglie olimpiche e tredici titoli mondiali, oltre a 24 successi in gare di Coppa del Mondo, primato che la consacra come l’italiana più vincente di sempre nel circuito internazionale. Le sue dieci medaglie a cinque cerchi la collocano inoltre al secondo posto tra le atlete italiane più premiate nella storia delle Olimpiadi. L’ex campionessa ha aperto e chiuso la manifestazione, offrendo la propria testimonianza e condividendo con i dipendenti l’emozione e i valori legati allo spirito olimpico.

In veste di Automotive Premium Partner di Milano Cortina 2026, i marchi italiani di Stellantis, Alfa Romeo, FIAT, Lancia e Maserati, forniranno all’organizzazione circa 3 mila veicoli, con una quota superiore al 50 per cento di modelli elettrificati, destinati al supporto di atleti, volontari, staff e federazioni sportive. Ricordiamo infine che nel corso dei prossimi mesi sono attese ulteriori iniziative da parte di Alfa Romeo che in tal maniera intende sancire ulteriormente il suo legame con i prossimi Giochi Olimpici Milano Cortina 2026 e più in generale con il mondo dello sport.