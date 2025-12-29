Peugeot vince tra le ibride nel mercato di casa, ma è ancora testa a testa

Il mercato auto francese ha appena abbattuto una barriera che sembrava fantascientifica fino a pochi anni fa. Più della metà delle nuove auto immatricolate sono ibride. Secondo i dati PFA aggiornati a novembre 2025, la quota di mercato di questi modelli è schizzata al 50,4%, un balzo notevole rispetto al 41,8% dell’anno precedente. Ormai, dunque, è ufficiale. L’assistenza elettrica al motore termico è diventata la scelta più pragmatica per chi deve fare i conti con infrastrutture incerte e regolamentazioni sempre più strette. Peugeot, intanto, sorride.

Mentre l’ibrido festeggia, il resto della compagnia piange. Le auto a benzina pura sono scivolate al 21,6%, le elettriche arrancano al 19,5% e il diesel, un tempo sovrano assoluto delle autostrade, è ormai ridotto a un misero 4,9%, confinato ai furgoni e a qualche nostalgica berlina.

In questa nuova gerarchia, Peugeot, festeggia poiché guida la carica con 130.300 unità, includendo le plug-in, tallonata da Renault a quota 125.000. Tuttavia, se togliamo di mezzo le auto con la spina (che valgono il 6,3% del mercato), Renault scavalca di poco il Leone con 123.800 auto contro le 123.600 di Peugeot. Un testa a testa che si gioca sui centesimi di share. Dietro di loro, la “maestra” Toyota (86.000), seguita dalle pragmatiche Dacia (44.900) e Citroën (40.500).

Il cambiamento è plastico se osserviamo i modelli simbolo. Il 44% delle Peugeot 208 e il 35% delle Renault Clio vendute oggi sono ibride, dieci punti in più rispetto al 2022. Le quote di mercato, però, non sono tutto merito di una scelta evoluta dei consumatori, ma sembrano più il risultato di ciò che i produttori decidono di mettere nei listini. Insomma, non ci sarebbe una reale epifania dei clienti. Con il diesel praticamente rimosso dai cataloghi e l’offerta dominata da versioni mild-hybrid e full hybrid, l’ibrido non è solo la scelta più logica, ma spesso l’unica rimasta rispetto all’elettrico puro.