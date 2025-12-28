Nuova Fiat Punto by Ferrari: la folle visione digitale è forse la cosa migliore che vedrete oggi

Si lo sappiamo questa volta è davvero un’ipotesi folle. Ma del resto nel mondo virtuale tutto è possibile e tutto è lecito. Nessuno andrà in prigione per questo. Questa volta parliamo del render del creatore digitale Angelo Berardino fresco fresco di pubblicazione su LinkedIn denominata nuova Fiat Punto by Ferrari. Quando si pensa a una Fiat Punto, la prima immagine che viene in mente è quella di un’utilitaria compatta, pratica e quotidiana. Ma cosa accadrebbe se questa icona della mobilità italiana incontrasse l’eleganza e la potenza di una Ferrari? È proprio a questa domanda che prova a rispondere il render visionario pubblicato su LinkedIn dal creativo digitale non nuovo ad exploit di questo genere.

Nuova Fiat Punto by Ferrari: la folle visione digitale perfetto connubbio tra stile e performance

Si tratta di un concept virtuale, frutto dell’immaginazione del designer, che mette insieme fondendoli in maniera perfetta il carattere accessibile e familiare della Fiat Punto con la sportività e l’aura esclusiva tipica delle supercar di Maranello. La vettura che come abbiamo detto è stata ribattezzata nuova Fiat Punto by Ferrari, si presenta con linee moderne e sofisticate, con dettagli estetici che richiamano immediatamente il mondo Ferrari: dalle prese d’aria scolpite ai cerchi dal design aggressivo, fino al classico logo del Cavallino Rampante integrato in modo elegante nella carrozzeria.

Il render di Berardino suggerisce come un’auto urbana possa reinventarsi, combinando stile e prestazioni. La compatta italiana sembra così trasformata in una sportiva compatta, capace di suscitare le classiche emozioni tipiche di modelli ben più costosi e prestigiosi. Gli interni, pur immaginari, suggeriscono un ambiente curato e orientato alla guida, con materiali e finiture ispirati alle linee Ferrari.

La “Nuova Fiat Punto By Ferrari” rimane chiaramente un’idea digitale. Si tratta però di un modo assai originale di evidenziare quello che ancora oggi è a nostro avviso il potenziale delle utilitarie italiane di catturare l’immaginazione degli appassionati. Non è un caso come spesso gli articoli sul ritorno di una nuova Fiat Punto siano tra i più letti in assoluto. Sono in tanti a sperare nel ritorno del mitico modello forse mandato troppo in fretta in pensione nel corso del 2018.

In attesa di vedere la prossima generazione di Fiat Punto nella speranza che effettivamente una prossima generazione prima o poi ci sia, il render di Angelo Berardino ci ricorda che il confine tra utilitaria e sportiva può essere, almeno nella fantasia, sorprendentemente sottile. Ricordiamo che al momento purtroppo il ritorno di una Punto non è previsto anche se in molti farebbero carte false per rivedere questo modello nella gamma della casa torinese.

Per la verità il CEO di Fiat Olivier Francois non ha chiuso tutte le porte al ritorno di una Fiat Punto dicendo che se in futuro il mercato cambierà e ci sarà un ritorno alle hatchback questa soluzione potrebbe tornare nuovamente ad essere praticabile per Fiat che al momento è impegnata nell’imminente lancio di due SUV che vedremo nel 2026. Ci riferiamo naturalmente alle nuove Fiat Giga Panda – Grizzly e alla nuova Fiat Fastback già più volte avvistata in strada e in fase avanzatissima di sviluppo. Chi vivrà vedrà cosa accadrà nella gamma della casa torinese.