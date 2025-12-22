Nuova Fiat Fastback: le ultime foto spia confermano lunotto fortemente inclinato e gruppi ottici separati in tre elementi LED

Nuova Fiat Fastback sarà probabilmente la prossima novità di Fiat ad essere svelata. Il suo debutto dovrebbe avvenire nel corso del 2026. Molto probabilmente ciò avverrà nella seconda metà del 2026 ma non escludiamo che le prime immagini senza veli possano trapelare già nel corso della prossima primavera. Nel frattempo continuano gli avvistamenti del prototipo immortalato in strada. Le ultime immagini trapelate confermano quanto già si era intuito e ciè che il nuovo modello di Fiat avrà proporzioni da SUV coupè con un lunotto fortemente inclinato e gruppi ottici separati in tre elementi LED.

Confermato un profilo da SUV coupè per la nuova Fiat Fastback in arrivo tra circa 6 o 7 mesi

Sul bordo del portellone della nuova Fiat Fastback è presente un profilo aerodinamico che lascia spazio a due diverse possibilità. Potrebbe trattarsi di un dispositivo attivo non ancora definitivo oppure di un elemento provvisorio pensato per depistare. In ogni caso, la linea del tetto e lo sviluppo delle portiere sembrano studiati per preservare una buona abitabilità posteriore, senza penalizzare lo spazio per la testa dei passeggeri. Precedenti immagini spia avevano invece mostrato la presenza di alcuni elementi tipici dei crossover come ad esempio inserti in plastica nera sui bordi dei passaruota e l’assetto lievemente rialzato. Ovviamente non escludiamo che queste caratteristiche potrebbero non trovare spazio su tutta la gamma ma solo in alcuni particolari allestimenti.

Le ultime foto spia della nuova Fiat Fastback offrono nuovi indizi sulle scelte tecniche adottate. Durante i test, il prototipo immortalato lasciava chiaramente percepire il suono di un motore a combustione interna, un elemento coerente con l’impiego della piattaforma Smart Car multienergia su cui il modello è sviluppato.

Questo dettaglio aiuta anche a interpretare il disegno del frontale. Oltre alle prese d’aria già note, si distingue una seconda apertura orizzontale posizionata sopra la targa, probabilmente destinata a garantire un adeguato raffreddamento del sistema ibrido. Un particolare che potrebbe diventare il tratto distintivo delle versioni endotermiche ed elettrificate, differenziandole visivamente dalla futura Fastback completamente elettrica.

Ricordiamo che la nuova Fiat Fastback sarà la vettura che prenderà il posto di Fiat Tipo nella gamma della casa torinese. La vettura lunga poco meno di 4,4 metri dovrebbe essere prodotta presso lo stabilimento Stellantis di Kenitra in Marocco insieme a Fiat Grizzly. Si aspettano però ancora conferme ufficiali da parte di Fiat.