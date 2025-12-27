Alfa Romeo: ecco quali sono le novità in arrivo nel 2026

Come vi abbiamo detto in precedenza il 2026 sarà un anno di transizione per Alfa Romeo infatti non sono previsti debutti eclatanti. Per le nuove Giulia e Stelvio dovremo aspettare almeno il 2027. Tuttavia il 2026 non sarà un anno privo di contenuti. Al di là del nuovo piano di rilancio del marchio che dovrebbe essere rivelato intorno alla metà del prossimo anno, ci saranno anche alcune novità interessanti per quello che concerne la gamma del biscione.

Ecco tutte le novità in arrivo nel 2026 per Alfa Romeo

Innanzi tutto il 2026 si aprirà con il lancio commerciale della nuova Alfa Romeo Tonale. Presentata ad ottobre 2025 il nuovo SUV arriverà finalmente nelle concessionarie della casa milanese. Come sappiamo la versione aggiornata del modello ha ricevuto alcune novità interessanti relative a design, tecnologia e allestimenti. Per quanto riguarda il design le principali novità riguardano il paraurti ridisegnato, con trilobo più ampio, prese d’aria semplificate e uno scudetto concavo che richiama le storiche 33 Stradale e GT 2000. La presenza su strada cresce grazie alle carreggiate allargate di un centimetro e allo sbalzo anteriore leggermente ridotto. Limitati gli interventi sui fari posteriori, mentre sono inediti i cerchi in lega da 19 e 20 pollici.

L’abitacolo mantiene il quadro strumenti a cannocchiale, con materiali e finiture migliorate. Nuovo il selettore rotativo del cambio, paddle in alluminio dietro il volante e infotainment più veloce con aggiornamenti over-the-air e connettività wireless. Motori invariati e cinque allestimenti, inclusa la serie speciale Milano Cortina 2026.

Altra novità molto attesa è il MY 2026 di Alfa Romeo Junior. Il SUV compatto del Biscione si rinnova con le versioni Sprint e Ti, arricchite da dettagli sportivi, sedili riscaldati e regolabili elettricamente, e pacchetti Sport e Techno con sedili Sabelt in Alcantara, fari LED e guida assistita di livello 2. Motori invariati, mild hybrid e elettrici, prezzo da 30.750 euro.

Anche Alfa Romeo Giulia e Stelvio in attesa delle future generazioni regaleranno alcune novità interessanti nel corso dell’anno. Ci riferiamo ad alcune edizioni speciali che potrebbero arricchire la sua gamma tra cui le attese Milano – Cortina che rappresentano un omaggio alle imminenti Olimpiadi di cui tra l’altro la casa del biscione è anche sponsor. Questi modelli si distinguono per il bodykit nero lucido con inserti argentati, cerchi diamantati, pinze freno nere, vetri oscurati e badge “Sport Speciale”, oltre ai loghi olimpici sui montanti. L’abitacolo propone luce ambientale, pedaliera in alluminio e rivestimenti in Alcantara e pelle con cuciture a contrasto.

Oltre a questa comunque ci aspettiamo qualche altra edizione speciale dato che il CEO Santo Ficili aveva preannunciato che in attesa delle nuove generazioni la gamma delle due auto sarebbe stata arricchita con nuove versioni dopo le Giulia e Stelvio Quadrifoglio Collezione che hanno debuttato nelle scorse settimane. Infine a proposito delle future generazioni non escludiamo l’arrivo di qualche sorpresa sotto forma di teaser o foto spia.