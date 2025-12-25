Nuova Alfa Romeo Giulia: segnerà una nuova era per il biscione? Le news su design, gamma, motori e prezzi a Natale 2025

Nuova Alfa Romeo Giulia a sorpresa potrebbe essere la prossima novità a debuttare nella gamma del bsicione. Non ne siamo ancora certi ma le ultime voci suggeriscono che a sorpresa possa debuttare prima della nuova Stelvio. Originariamente prevista per la primavera del 2026 però difficilmente la vedremo prima della seconda metà del 2027. Questo è un modello fondamentale che segnerà il via di una nuova era per la casa automobilistica milanese. Ci fornirà preziose indicazioni su quello che sarà lo stile delle future auto di Alfa Romeo a cominciare dalla stessa nuova Stelvio e continuando con l‘erede di Tonale. Ci saranno ovviamente degli elementi di contatto con la Junior ma anche caratteristiche che debutteranno proprio con la berlina di segmento D.

Nuova Alfa Romeo Giulia: cosa sappiamo finora sulla berlina del futuro

Nuova Alfa Romeo Giulia continuerà ad essere una berlina ma con uno stile più coupeggiante. Queste almeno sono le ultime voci trapelate a proposito del suo aspetto. Sembrano ormai essere state messe da parte le voci secondo cui l’auto sarebbe diventata un crossover. Si parla più che altro di una berlina fastback. di questa auto abbiamo una solo foto spia, quella che qui sotto vi mostriamo realizzata da Gabetz Spy Unit. Per la verità non siamo nemmeno certi al 100 per cento che si tratti proprio di lei. Di certo non è la carrozzeria definitiva ma presa in prestito chiaramente da un altro modello del gruppo Stellantis. Se fosse proprio lei comunque ciò confermerebbe la natura da berlina che ancora avrebbe la vettura anche con la sua seconda generazione.

La nuova Alfa Romeo Giulia come sappiamo nascerà a Cassino su piattaforma STLA Large la stessa della nuova Dodge Charger e si dice che infatti con questa auto possa avere diverse cose in comune. Anche alcuni motori della muscle car americana potrebbero fare capolino nella gamma della futura berlina del biscione. Non ci riferiamo solo alle versioni elettriche ma anche a qualche motore termico che però verrebbe elettrificato. Infatti una cosa sembra sicura e cioè che la futura Giulia non avrà in gamma versioni termiche al 100 per cento per questioni legate alle norme sulle emissioni che in Europa non lo permetteranno.

Nuova Alfa Romeo Giulia aumenterà di almeno 6 o 7 cm in lunghezza rispetto al modello attuale ma guadagnerà in aerodinamica con uno stile molto sportivo e perfetto per le prestazioni. I prezzi saranno ovviamente più elevati rispetto al modello attuale ma perfettamente in linea con quelli della concorrenza. Questa auto sarà tra le future vetture del biscione quella che maggiormente rappresenterà il DNA del marchio ed un ponte con il nobile passato della casa milanese.