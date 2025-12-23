Nuova Alfa Romeo Stelvio: più potente, più tecnologica, più Alfa che mai

Nuova Alfa Romeo Stelvio, che qui vi mostriamo in un recentissimo render del creatore digitale Bruno Callegarin, sarà una delle prossime novità che il biscione lancerà sul mercato nei prossimi anni per dare il via ad un nuovo corso sotto il CEO Santo Ficili. Questa vettura, che originariamente doveva debuttare nel 2025, alla fine la vedremo solo nel 2027 o addirittura nel 2028. Le idee più chiare in proposito le avremo nel corso del prossimo anno quando finalmente il nuovo CEO di Stellantis Antonio Filosa dovrebbe svelare il nuovo piano del gruppo automobilistico delineando per sommi capi quelle che saranno le novità per ogni marchio da qui ad almeno il 2030.

Nonostante il ritardo la nuova Alfa Romeo Stelvio non deluderà le attese e sarà più Alfa che mai

Al momento della nuova Alfa Romeo Stelvio sappiamo solo che, rispetto al progetto originale di cui vi avevamo già mostrato anche alcune foto spia oltre che immagini di brevetto, saranno fatte alcune modifiche. Una riguarderà la gamma dei motori che adesso prevederà anche versioni ibride, forse con il nuovo motore Hurricane turbo oppure con il V6 Nettuno di Maserati e molto probabilmenre con entrambi. Altre modifiche dovrebbero riguardare anche il design del modello, che secondo voci di corridoio non avrebbe convinto al 100 per cento i nuovi vertici di Stellantis. Ci sarebbero anche alcune modifiche estetiche inevitabili per permettere all’auto di poter disporre anche di motori termici.

La nuova Alfa Romeo Stelvio dovrebbe guadagnare circa 10 cm in lunghezza grazie alla nuova piattaforma STLA Large e avere uno stile ancora più sportivo e aerodinamico rispetto al modello attuale confermato fino a fine 2027 nella gamma di Alfa Romeo. Si dice che lo stile sarà quasi quello di un SUV coupè con il lunotto posteriore fortemente inclinato. Qui vi mostriamo un render di Bruno Callegarin che ovviamente è un’idea probabilmente molto futuristica di quello che sarà l’aspetto di Stelvio che già comunque a grandi linee conosciamo, visti i numerosi render ispirati ai brevetti che dovrebbero averci fornito un quadro generale abbastanza preciso di quello che sarà il suo aspetto che dunque sarà abbastanza diverso da questo render che però obiettivamente è molto interessante e ci fornisce un’idea alternativa di come sarebbe potuto essere questo modello.

La nuova Alfa Romeo Stelvio sarà sicuramente ancora più potente del modello attuale anche molto più tecnologica. Alcune nuove tecnologie vengono imposte dalla legge per motivi di sicurezza altre invece semplicemente arrivano per migliorare il comfort di bordo e il piacere di guida. Tutto ciò ovviamente non pregiudicherà quello che rimarrà il DNA del SUV che sarà ancora tipicamente quello di una Alfa Romeo. Per quanto riguarda la potenza, si vocifera di versioni che offriranno prestazioni di altissimo livello e che probabilmente segneranno nuovi traguardi per le vetture stradali del biscione. Su come sarà la nuova Stelvio è molto probabile che già nel corso del prossimo anno avremo le prime indicazioni più precise. Si vocifera di una possibile sorpresa da parte di Alfa Romeo che potrebbe mostrare entro la fine del prossimo anno le prime immagini teaser del modello per mantenere alta l’attenzione nei suoi confronti in attesa del suo vero e proprio debutto.