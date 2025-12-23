Nuova Fiat Multipla: come un’auto diventata meme può tornare protagonista

Si parla spesso di una nuova Fiat Multipla. La verità è che al momento non vi sono certezze sul suo ritorno anche se pare che le monovolume stiano tornando ad essere popolari in alcune parti del mondo come ad esempio la Cina. In passato era stato lo stesso numero uno di Fiat Olivier Francois ad accennare al possibile ritorno di questo modello che ad un certo punto si pensava potesse addirittura trasformarsi in un SUV. Tuttavia questa ipotesi è stata smentita e se in futuro ci sarà un ritorno di Multipla sarà solo ed esclusivamente con un modello che possa rimanere fedele all’originale e dunque solo come monovolume a 6 posti.

Se il ritorno di una nuova Fiat Multipla sul mercato si concretizzasse si tratterebbe di un modello pensato per primeggiare

Tuttavia noi crediamo che sotto traccia Fiat sia ancora a lavoro per capire se effettivamente ci sono le condizioni per portare in futuro sul mercato una nuova Fiat Multipla. Molto dipenderà anche da come nel frattempo evolverà il mercato europeo che comunque rappresenta ancora oggi il fulcro delle attività di Fiat insieme al Sud America. Se il mercato lo richiederà, la possibilità che possa tornare un modello di questo tipo nella gamma di Fiat ci sembrano elevate. Del resto lo stesso accadrà con un pickup in arrivo nel 2027 e che sarà venduto anche in Europa. Dunque non vediamo il motivo per non ipotizzare in un ritorno della Multipla. Ovviamente pare assai difficile che lo stile del futuro modello possa somigliare a quello dell’antenata. Tuttavia non escludiamo che alcune caratteristiche peculiari possano ancora trovare spazio in una Multipla del futuro.

Nel frattempo sul web si continua a sognare il ritorno di una nuova Fiat Multipla come si evince molto chiaramente dal video render di PoloTo pubblicato su Youtube in cui viene ipotizza lo stile di una futura generazione del mitico modello. La nuova Fiat Multipla non dovrebbe riproporre l’estetica visionaria e controversa della monovolume degli anni ’90, ma interpretare in chiave moderna le esigenze di spazio e versatilità, evolvendosi in qualcosa di moderno e funzionale.

Advertisement

Il design sarebbe più razionale e solido, con linee nette e squadrate, in linea con il nuovo linguaggio stilistico di Fiat già visto sulla Grande Panda, comprese le protezioni in plastica nella parte bassa della carrozzeria. Il frontale potrebbe essere verticale, caratterizzato da fari a “pixel” o da sottili elementi luminosi, mentre non è esclusa una variante fastback con tetto più inclinato e un look più dinamico. Le dimensioni previste, intorno ai 4,40 metri, garantirebbero un’abitabilità generosa.

Di una cosa siamo sicuri, se davvero un giorno una nuova Fiat Multipla tornerà sul mercato non si tratterà di una novità che passerà inossservata, ma di un modello pronto per diventare protagonista, fatto e pensato per lasciare una traccia indelebile nel settore, come del resto ha fatto la versione originale.