Ferrari Amalfi sul set in Sicilia, tra i colori della Targa Florio | Video

La Ferrari Amalfi si offre in un nuovo video ufficiale, pubblicato nelle scorse ore dalla casa di Maranello. Teatro delle riprese, un’incantevole villa delle Madonie, a breve distanza dal circuito della mitica Targa Florio, in Sicilia. L’effetto scenico è travolgente. I lineamenti dell’auto, nella loro sublime purezza, si coniugano al meglio con le architetture edilizie e con le suggestioni ambientali, tra le colline e il mare, in un inebriante gioco di colori e atmosfere. Impossibile non farsi sedurre.

Protagonista principale delle riprese è la vettura di accesso alla gamma del “cavallino rampante”, nata per prendere il posto della Roma. Questa coupé non cambia completamente abito rispetto alla progenitrice, ma gli interventi di revisione stilistica convincono in pieno, migliorando la tela espressiva.

La Ferrari Amalfi è più scultorea e bella dell’altra, soprattutto nella vista anteriore, dove supera i limiti dell’antesignana, che non aveva sorpreso favorevolmente per il trattamento della parte frontale. Destinata a un uso molto più agevole rispetto alle “rosse” a 2 posti secchi, questa sportiva regala prestazioni di alta gamma, comfort, stile e fruibilità quotidiana. Il tutto senza privare delle inebrianti dosi di adrenalina dispensate dalle opere del “cavallino rampante”.

Sotto la silhouette disegnata da Flavio Manzoni pulsa un motore V8 biturbo da 3.9 litri di cilindrata, in grado di sviluppare 640 cavalli di potenza massima, a 7.500 giri al minuto. Notevoli la sua reattività e prontezza di erogazione, che proiettano gli ospiti a bordo in un universo di emozioni davvero speciale. Le prestazioni della Ferrari Amalfi sono da supercar, con scatto da 0 a 100 km/h in 3.3 secondi e da 0 a 200 km/h in 9.0 secondi. La punta velocistica si spinge nel territorio dei 320 km/h.

Di riferimento le sue dinamiche, nell’ambito della categoria di appartenenza, grazie alla perfetta integrazione fra le variabili e al felice rapporto peso /potenza, che ne fa una best in class. L’esperienza di guida della Ferrari Amalfi è stata perfezionata rispetto alla Roma, con notevole giovamento sensoriale per chi la conduce. I progressi sul piano dinamico sono stati resi possibili anche dall’introduzione del sistema brake-by-wire, del controllore “ABS Evo” su tutti i fondi e in tutte le condizioni di guida e di una scatola guida ricalibrata, per una risposta ancora più precisa e progressiva.

Notevole il fascino sonoro che accompagna le danze dei cilindri e dei pistoni. Anche qui le aspettative non sono deluse, a dispetto della natura più “tranquilla” di questo modello rispetto ad altri del listino del marchio emiliano. L’abitacolo della Ferrari Amalfi profuma di lusso, con ampie distese di nobili pellami, che creano un effetto salotto, ma con trame espressive moderne ed estremamente gradevoli.

Questa coupé del “cavallino rampante” dispone di un sistema di infotainment completo e connesso, con Apple CarPlay e Android Auto di serie, abbinati alla ricarica wireless per smartphone, ma non sono certo questi i punti di forza di una simile creatura. Qui ciò che conta sono le emozioni di guida, quelle estetiche e quelle propulsive, elargite nel migliore dei modi dalla Ferrari Amalfi, le cui forme sono da regina dei set cinematografici. Sulle Madonie, tra le strade che abbracciano il circuito della Targa Florio, questo splendore è emerso in tutta la sua intensità. A voi il video!