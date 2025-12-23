Stellantis e l’innovazione in Francia: un ecosistema ricco e performante 

Con la fine dell’anno, in un contesto in cui l’industria automobilistica riflette su una fase di cambiamenti senza precedenti, Stellantis coglie un momento strategico per fare il punto sul proprio ecosistema di innovazione in Francia. Accelerazione dell’elettrificazione, centralità del software, sviluppo dell’intelligenza artificiale e nuovi modelli di mobilità stanno ridisegnando il settore, che raramente ha affrontato una trasformazione tanto profonda e rapida come quella attuale.

Stellantis conferma il suo ruolo di leader dell’innovazione in Francia con numerose partnership

In questo contesto, la capacità di un produttore di fare affidamento su una ricerca e sviluppo solida, strutturata e visionaria è più che mai cruciale per la resilienza e la competitività. In Francia, Stellantis si è affermata come pilastro di questa trasformazione, mobilitando i suoi team e partner accademici, industriali e istituzionali attorno a un ecosistema di innovazione denso, aperto e orientato alle applicazioni.

Questo slancio si riflette innanzitutto in un indicatore chiave: nel 2024, Stellantis è stato il principale depositante di brevetti in Francia, con 1.289 domande. Questa performance riflette un impegno a lungo termine, poiché il gruppo è tra i principali depositanti nazionali da oltre vent’anni, con una media di oltre 1.000 pubblicazioni all’anno. Questi brevetti coprono aree strategiche per il futuro dell’industria automobilistica: elettrificazione e ibridazione, digitalizzazione e connettività, sistemi di assistenza alla guida, nonché design di interni ed esterni. Questa coerenza dimostra la profondità della R&S di Stellantis e la sua capacità di trasformare l’innovazione in un vantaggio industriale duraturo.

La collaborazione gioca un ruolo centrale in questa strategia. In Francia, Stellantis si avvale di una rete di oltre 40 partnership accademiche , che riuniscono università, istituti di ricerca, aziende ed enti pubblici. Dieci Open Lab strutturano queste collaborazioni, integrate da una partnership strategica con il CEA (Commissione francese per le energie alternative e l’energia atomica). Queste iniziative accelerano il progresso scientifico e tecnologico in settori chiave come la mobilità, l’energia e la trasformazione digitale.

I risultati sono tangibili: manutenzione predittiva, realtà virtuale per la formazione, ottimizzazione dei materiali e nuovi strumenti di ingegneria dimostrano la capacità di Stellantis di collegare la ricerca di base con innovazioni operative che possono essere utilizzate direttamente nei suoi stabilimenti e nei suoi veicoli.

L’innovazione nasce anche dal coinvolgimento dell’ecosistema imprenditoriale. Dal 2022, sono stati firmati 74 accordi Proof of Concept con startup tramite Stellantis Ventures, e cinque importanti contratti di accelerazione e finanziamento hanno permesso alle tecnologie emergenti di raggiungere il mercato. I Venture Awards premiano ogni anno collaborazioni di grande impatto, che si tratti di intelligenza artificiale, mobilità sostenibile, energia o digitalizzazione.

In Francia, Stellantis Ventures ha supportato diverse startup di punta, come Net Zero (biochar e agricoltura sostenibile), Tiamat (batterie agli ioni di sodio), SteerLight (lidar ottico) e Geoflex (iper-geolocalizzazione). Altre iniziative, come Hive Power (ottimizzazione energetica) e GOMECANO (riparazione mobile di auto), illustrano la varietà delle innovazioni supportate e il loro potenziale di implementazione su larga scala.

La forza di Stellantis nell’innovazione risiede anche nell’impegno dei suoi dipendenti. Il programma globale di intraprenditorialità Star*Up ha incubato 40 progetti entro il 2025 e più di cento dal 2021. Da queste iniziative sono emerse soluzioni che ora sono molto concrete, come Ami for All , HVO Aurora , l’Ambassador Program e Battery State of Health .

Star*Up promuove l’agilità, lo spirito imprenditoriale e l’innovazione incentrata sul cliente, contribuendo attivamente alla trasformazione del gruppo in un contesto in cui le competenze software, energetiche e digitali stanno diventando cruciali tanto quanto l’ingegneria automobilistica tradizionale.

Questa strategia è ulteriormente supportata da una ricerca accademica di alto livello. Stellantis sta attualmente conducendo 39 tesi di dottorato CIFRE in collaborazione con 37 laboratori francesi. Questo lavoro contribuisce al trasferimento di competenze, all’emergere di innovazioni dirompenti e alla protezione della proprietà intellettuale del gruppo, rafforzando al contempo i legami tra ricerca fondamentale e applicazioni industriali.

L’impatto di questo ecosistema francese è visibile nei veicoli e nelle tecnologie di Stellantis. La Francia svolge un ruolo centrale nel programma europeo Smart Car, nello sviluppo delle piattaforme STLA Small e STLA Medium, nonché in competenze chiave come la guida autonoma di livello 4, nuove composizioni chimiche per le batterie e sistemi di propulsione innovativi.

Progetti come le piattaforme AV-Ready per servizi di robotaxi (partnership con Pony.ai , Uber/NVIDIA/Foxconn e Bolt ), il rivoluzionario progetto IBIS o le batterie a elettrolita solido con Factorial sono dimostrazioni concrete di questa creatività francese.

Le tecnologie sviluppate in Francia sono ora implementate negli stabilimenti Stellantis in tutto il mondo, migliorando qualità, costi e tempi di consegna, e rafforzando al contempo l’attrattività industriale del Paese. Eventi interni come il Factory Booster Day e MOVE 2025 mettono in risalto questa eccellenza, mentre le collaborazioni internazionali, in particolare con Mistral AI e Saft, stanno aprendo nuove prospettive nell’ambito dell’intelligenza artificiale e dell’elettrificazione.

Anne Laliron, Direttore Innovazione, afferma: “Di fronte alle sfide dell’industria automobilistica, Stellantis dimostra che l’innovazione è una forza trainante, unificante e resiliente. Grazie a un ecosistema ricco, performante e aperto, il gruppo si sta affermando come attore chiave nella mobilità del futuro, in Francia, in Europa e nel mondo. Lungi dall’essere una semplice leva per la competitività, l’innovazione in Stellantis è una vera e propria cultura aziendale, guidata dall’impegno dei team, dalla diversità delle partnership e da una visione sostenibile e inclusiva della mobilità “.