Stellantis e Mistral AI rafforzano la loro partnership

Stellantis e Mistral AI stanno consolidando la loro collaborazione strategica con l’obiettivo di integrare l’intelligenza artificiale in diversi ambiti, dalla fase di progettazione dei veicoli fino all’esperienza degli utenti a bordo. Grazie all’expertise di Mistral AI nei modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) e nelle soluzioni di automazione basate sull’IA, questa partnership mira a introdurre tecnologie avanzate nei sistemi e nelle applicazioni del gruppo automobilistico. L’adozione dell’intelligenza artificiale consentirà di ottimizzare l’analisi dei dati, rendere più efficiente lo sviluppo dei prodotti e migliorare significativamente l’interazione con i clienti, creando un ecosistema sempre più intelligente e innovativo.

Stellantis e Mistral AI collaborano da oltre un anno su progetti basati sull’intelligenza artificiale

Stellantis e Mistral AI hanno avviato una collaborazione innovativa per sviluppare un assistente vocale avanzato basato sull’intelligenza artificiale, progettato per migliorare l’esperienza dei conducenti attraverso un’interazione più intuitiva con i loro veicoli. Questo strumento rappresenta il risultato di oltre un anno di lavoro congiunto finalizzato a ottimizzare la soddisfazione dei clienti, il processo di sviluppo dei prodotti e l’efficienza produttiva dell’azienda.

L’assistente di bordo sarà in grado di rispondere in tempo reale alle domande dei conducenti, fungendo da vero e proprio manuale vocale interattivo. Grazie a questa tecnologia, gli utenti potranno ricevere supporto immediato su funzionalità del veicolo, risoluzione di problemi e interpretazione di avvisi o spie di segnalazione, il tutto attraverso un’interazione fluida e naturale. Il sistema sarà costantemente aggiornato e adattabile a diversi marchi e modelli Stellantis, garantendo così un’esperienza uniforme e altamente intuitiva.

Parallelamente a questa iniziativa, Stellantis e Mistral AI stanno esplorando altre applicazioni dell’intelligenza artificiale per migliorare vari aspetti della produzione e dell’interazione con il cliente. Uno degli sviluppi più interessanti riguarda l’ottimizzazione della gestione della distinta base dei componenti attraverso un sistema intelligente in grado di semplificare l’analisi di database complessi. Questo strumento permette agli ingegneri di identificare, confrontare e selezionare i componenti più adatti, favorendo un maggiore riutilizzo e un’ottimizzazione complessiva dell’efficienza.

Un altro ambito di ricerca riguarda l’analisi automatizzata dei dati di feedback provenienti dalle flotte di sviluppo e dai sondaggi dei clienti. L’impiego dell’intelligenza artificiale consente di individuare rapidamente tendenze e criticità, suggerendo azioni correttive mirate a migliorare la qualità dei veicoli e l’esperienza dell’utente. Inoltre, l’azienda sta lavorando a un assistente virtuale denominato “Club Stellantis”, pensato per supportare i dipendenti in Francia nell’acquisto di veicoli aziendali. Questo strumento, progettato per gestire richieste in più lingue, rappresenta un primo passo verso un’eventuale espansione del servizio in altri mercati europei.

Un ulteriore sviluppo significativo riguarda l’applicazione dell’intelligenza artificiale nel rilevamento delle anomalie di produzione. Attraverso l’implementazione di modelli di edge computing, Stellantis sta sperimentando un sistema in grado di individuare errori in tempo reale, permettendo agli operatori di intervenire tempestivamente e prevenire problemi prima che i componenti vengano rilasciati. Questo approccio innovativo consente di migliorare il controllo qualità e di aumentare l’efficienza dell’intero processo produttivo.

Grazie a queste iniziative, Stellantis dimostra un impegno concreto nell’integrazione dell’intelligenza artificiale nei propri processi, con l’obiettivo di trasformare il settore automobilistico attraverso soluzioni all’avanguardia che migliorano l’esperienza del cliente e ottimizzano la produzione.

“Ci sono molti attori nel settore dell’intelligenza artificiale e siamo particolarmente lieti di collaborare con Mistral AI per la sua notevole capacità di adattamento e di ottenere risultati significativi attraverso un forte spirito collaborativo”, ha dichiarato Ned Curic, Chief Engineering & Technology Officer di Stellantis. “Insieme, stiamo esplorando le potenzialità dell’IA in diversi settori per migliorare lo sviluppo dei nostri prodotti e l’esperienza dei clienti, garantendo così vantaggi reali”.

Arthur Mensch, CEO e co-fondatore di Mistral AI, ha sottolineato come questa collaborazione rappresenti un significativo progresso nella missione di rendere l’Intelligenza Artificiale Generativa (GenAI) sempre più accessibile e funzionale per una vasta gamma di applicazioni. Secondo Mensch, l’approccio di Stellantis, fortemente orientato all’innovazione tecnologica, e la sua capacità di integrare strumenti avanzati di intelligenza artificiale all’interno dell’esperienza di guida reale, ne fanno il partner ideale per dimostrare il potenziale delle soluzioni sviluppate da Mistral AI. Queste tecnologie, infatti, non solo offrono nuove opportunità per rivoluzionare la mobilità, ma forniscono anche strumenti preziosi per supportare e ottimizzare il lavoro degli ingegneri.

L’impiego strategico dell’intelligenza artificiale in più settori del proprio ecosistema aziendale consente a Stellantis di rafforzare ulteriormente il suo impegno nell’innovazione, sfruttando l’analisi avanzata dei dati per migliorare sia la qualità e le prestazioni dei propri veicoli, sia l’esperienza complessiva dei clienti e dei dipendenti.