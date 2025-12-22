Stellantis: prodotte 1 milione di auto in Spagna nel 2025, stracciate Italia e Francia

La Spagna si conferma il nuovo centro propulsore del gruppo Stellantis quanto meno per quello che concerne la produzione di auto in Europa. nel 2025 i tre stabilimenti spagnoli del gruppo automobilistico guidato dal CEO Antonio Filosa da soli hanno prodotte quasi 1 milione di auto. Si tratta di un numero decisamente maggiore rispetto a quello registrato dall’azienda in Francia dove nell’anno che si sta per concludere sono state prodotte 661 mila unità. Ancora più forte il gap con l’Italia dove la produzione di vetture quest’anno è stata di appena 300 mila unità.

Stellantis in Spagna nel 2025 nei suoi tre stabilimenti ha prodotto più auto di Italia e Francia messe insieme

Ma quali sono i motivi dietro questo exploit della Spagna nella produzione di auto del gruppo nato dalla fusione di Fiat Chrysler e PSA? Innanzi tutto diciamo subito che la produzione spagnola di Stellantis beneficia di costi operativi competitivi, economie di scala e investimenti mirati nell’assemblaggio di modelli chiave destinati ai principali mercati europei e oltre. I tre impianti coinvolti tipicamente quelli di Vigo, Saragozza e Madrid coprono una vasta gamma di segmenti, da vetture di massa a SUV e veicoli commerciali, consolidando la posizione della Spagna come principale hub produttivo di Stellantis nel continente. Anche gli incentivi del governo spagnolo stanno sicuramente spingendo l’azienda a produrre in quel paese molti nuovi modelli.

Figueruelas

Le cose non potranno che migliorare nel 2026 con l’arrivo di 4 nuovi modelli di Leapmotor che saranno assemblati a Saragozza portando la fabbrica a nuovi probabili record di produzione. Sicuramente il metodo spagnolo va studiato e replicato anche in Italia cercando di capire quelli che sono i reali punti di forza con l’obiettivo di risollevare l’industria auto italiana che di certo non vive un gran momento. Si spera che con il nuovo piano industriale di Stellantis le cose per il nostro paese possano migliorare avvicinandoci alla Spagna come numeri di unità prodotte.