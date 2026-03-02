Peugeot 3008 vince due premi Design of the Year 2026 in Corea

La nuova Peugeot 3008 ha vinto la categoria “Design dell’anno” in entrambe le valutazioni “Auto dell’anno 2026 in Corea” ospitate dall’Automobile Journalists Association of Korea (AWAK) e dall’Automobile Journalists Association of Korea (KAJA), portando a casa due premi di design e dimostrando la sua reputazione di vera potenza del design. Ogni anno, entrambe le associazioni valutano i nuovi veicoli immessi sul mercato nazionale per categoria, per eleggere l'”Auto coreana dell’anno”. Questo premio convalida ufficialmente non solo l’eccellenza del design, ma anche l’affidabilità del marchio e la competitività del prodotto sul mercato nazionale.

Peugeot 3008 premiata dall’Automobile Journalists Association of Korea



In primo luogo, la Korea Automobile Journalists Association ha condotto test reali su un totale di 41 veicoli all’Everland Speedway di Yongin, nella provincia di Gyeonggi, a gennaio, e ha poi valutato in modo approfondito un totale di 22 categorie dettagliate, tra cui design, prestazioni, praticità e sicurezza, economia e innovazione, per determinare i vincitori finali. La 3008 è stata selezionata come “Design dell’Anno” con il 50% dei voti nella categoria design. Inoltre, la Peugeot 308 Smart Hybrid, che ha annunciato il lancio della smart ibrida in Corea, si è aggiudicata anche il premio “Crossover con motore a combustione interna dell’Anno”, a dimostrazione della competitività dell’intera gamma smart ibrida Peugeot.

Lanciata in Corea lo scorso luglio, la nuova 3008 di terza generazione è un SUV urbano sviluppato e prodotto in Francia. Combina la sensibilità francese tipica di Peugeot con un armonioso mix di estetica e praticità. Con un’elegante linea del tetto e proporzioni equilibrate della carrozzeria, incarna l’estetica di un SUV fastback. Il nuovo stemma Peugeot, una griglia a gradiente che si fonde perfettamente con la tinta della carrozzeria e le luci diurne a forma di artiglio di leone rafforzano ulteriormente l’identità del marchio.

La Korea Automobile Journalists Association ha inoltre condotto una valutazione finale basata su 10 indicatori, tra cui design esterno, qualità degli interni ed emozionale, strumentazione e praticità d’uso, maneggevolezza e sensazione di guida, prestazioni in accelerazione, prestazioni NVH (rumore, vibrazioni, ruvidità), stabilità ad alta velocità e prestazioni di frenata, specifiche di sicurezza e praticità, efficienza del carburante e manutenzione, prezzo del veicolo e intenzione d’acquisto, presso il Korea Transportation Safety Authority Automotive Research Institute (KATRI) a Hwaseong, nella provincia di Gyeonggi, il 5, considerando in modo completo la competitività del prodotto automobilistico e l’intenzione d’acquisto dei consumatori.

Tra questi, la nuova Peugeot 3008 Smart Hybrid ha ricevuto la valutazione più alta nella categoria “Design dell’anno”, dove un totale di 7 modelli si sono sfidati agguerriti, aggiudicandosi il premio finale. L’associazione l’ha valutata come un modello chiave che guiderà il nuovo balzo in avanti del marchio con il suo stile fastback che reinterpreta in chiave moderna il caratteristico “look felino” di Peugeot, il “panoramic i-cockpit” che è allo stesso tempo sensuale e orientato al futuro, e una ragionevole competitività dei prezzi.

Gli interni presentano per la prima volta il Panoramic i-Cockpit di nuova generazione, che massimizza l’immersione del conducente e la fruibilità. Il Panoramic Curved Display flottante da 21 pollici (allestimento GT), i Virtual i-Toggles, un volante compatto e un selettore del cambio integrato posizionato accanto al volante creano un’interfaccia intuitiva e incentrata sul conducente, migliorando ulteriormente la competitività del design degli interni.

Bang Sil, CEO di Stellantis Korea, ha dichiarato: “Il fatto che la Peugeot 3008 abbia vinto le categorie di design di entrambe le principali associazioni di stampa significa che la potenza del design Peugeot è stata chiaramente riconosciuta dai clienti e dal mercato coreani”. Ha aggiunto: “Sulla base del suo forte DNA di design, Peugeot si posizionerà come un marchio che crea esperienze che superano le aspettative aggiungendo competitività di prodotto, tra cui la tecnologia ibrida intelligente, e competitività di prezzo”.