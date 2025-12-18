Leapmotor: 4 auto elettriche nasceranno in Spagna

Leapmotor ha scelto la Spagna e più precisamente Saragozza come suo centro produttivo principale per quanto riguarda l’Europa. La casa cinese di Stellantis produrrà li quattro nuove auto elettriche. A confermarlo è stato direttamente Ding Yongfei, direttore Qualità Globale della Casa cinese, durante la presentazione di un progetto nella città di Borja. Se fino ad oggi si era parlato di due soli modelli del brand cinese, queste ultime rivleazioni sono importanti in quanto è stato chiarito che le auto prodotte saranno ben 4.

Il debutto produttivo sarà affidato alla Leapmotor B10, la cui realizzazione è prevista a partire dal quarto trimestre del 2026

Il debutto produttivo sarà affidato alla SUV elettrica B10, la cui realizzazione è prevista a partire dal quarto trimestre del prossimo anno. Questo modello rappresenterà la piattaforma di riferimento per l’introduzione di ulteriori veicoli della gamma: la B05 attesa nel 2027, seguita negli anni successivi dalle A10 e A05. Leapmotor prevede, nella fase iniziale dello stabilimento di Saragozza, una capacità di circa 40 mila unità nel primo anno di operatività, con l’obiettivo dichiarato di incrementare rapidamente i volumi e raggiungere il raddoppio nel breve periodo. Non sono stati forniti tempi esatti in quanto come rivelato dallo stesso Ding Yongfei molto dipenderà da quella che sarà la domanda dei clienti europei per queste auto.

Nel piano industriale previsto per Figueruelas non compare la compatta T03. Stellantis aveva avviato la produzione del modello nello stabilimento polacco di Tychy utilizzando kit di montaggio importati dalla Cina, ma ha successivamente scelto di sospendere l’attività, aprendo una valutazione sulle possibili alternative produttive. Le opzioni prese in considerazione includono lo stesso impianto spagnolo di Figueruelas e quello slovacco di Trnava, che al momento sembra il candidato più accreditato per accogliere la produzione della piccola elettrica di origine cinese. In precedenza era stata ipotizzata anche la fabbrica serba di Kragujevac.