Il sistema ZF che trasforma gli ibridi di Leapmotor in SUV intoccabili dall’Europa

La coerenza sembra essere diventata l’optional più accessibile e diffuso di tutti. Così, proprio nel cuore d’Europa che lotta per difendere industria e (soprattutto) margini europi, con i leader dell’industria tedesca tremano per l’avanzata dei veicoli elettrici cinesi, i loro fornitori d’eccellenza stendono il tappeto rosso tecnologico. Il protagonista di questa vicenda è il Leapmotor D19, un mastodontico SUV da 5,20 metri che sarà il primo a integrare l’innovativo sistema eRE+ di ZF.

Il D19 non è decisamente una citycar. Parliamo di un bestione ibrido plug-in da 724 cavalli con una batteria da oltre 110 kWh. Grazie alla tecnologia tedesca eRE+, questo veicolo può trasformare un gruppo propulsore elettrico in un ibrido ad autonomia estesa senza dover ridisegnare tutto da zero.

Il sistema eRE+ di ZF è un piccolo capolavoro di compattezza che si collega direttamente all’albero motore termico, garantendo trazione meccanica alle ruote e, all’occorrenza, trasformandosi in un generatore di corrente quando la batteria decide che è ora di riposare.

La mossa di Leapmotor, partner di Stellantis, è tatticamente geniale. Adottando il sistema europeo di ZF, il D19 potrebbe essere classificato come ibrido anziché come elettrico puro. Perché è importante? Gli ibridi attualmente godono di sanzioni all’importazione e dazi doganali decisamente più leggeri rispetto alle “temute” auto elettriche cinesi. È la scappatoia perfetta per entrare nel mercato europeo dalla porta principale, magari approfittando delle autorizzazioni per i motori a combustione estese ancora per molti anni.

Mentre l’Unione Europea lavora per rifinire la sua roadmap automobilistica, ZF va dritta al punto, perché, d’altronde, gli affari sono affari. Il sistema eRE+ non solo estende l’autonomia, ma promette una dinamica di guida esaltante, offrendo trazione integrale on-demand e un surplus di potenza di 271 cavalli derivanti dal solo motore elettrico durante i sorpassi.

Il Leapmotor D19 incarna così la contraddizione suprema. Un veicolo che assorbe innovazioni europee per rafforzare la posizione globale della Cina, aggirando con un sorriso e molta ingegneria tedesca le restrizioni concepite per frenarlo.