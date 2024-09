Leapmotor, aprono gli ordini per i veicoli elettrici cinesi del gruppo Stellantis

Ormai quasi un anno fa Stellantis ha stretto una partnership con una casa automobilistica cinese per portare in Europa veicoli elettrici a batteria a prezzi decisamente competitivi. Il gruppo Stellantis si mostra fiducioso nel successo del marchio Leapmotor International nonostante una tariffa del 17,7%, oltre al 10% standard per le auto provenienti da paesi terzi.

Leapmotor, maggioranza della quale appartiene a Stellantis, propone un modello elettrico urbano T03 che sarà offerto a un prezzo di 18.900 euro. Stellantis, inoltre, prevede di lanciare anche un SUV elettrico di fascia più alta, il Leapmotor C10, con un prezzo iniziale di 36.400 euro, disponibile a partire dal mese prossimo.

Gli esperti del settore ritengono che l’importazione iniziale dei veicoli servirà a far conoscere il brand nella rete dei concessionari Stellantis. L’operazione sarebbe attendista, proprio prima di avviare l’assemblaggio delle auto da kit smontati nello stabilimento polacco del gruppo, dove sono già stati testati i processi produttivi.

Leapmotor, 15esimo marchio del gruppo, potrebbe rappresentare un vantaggio competitivo rispetto ai rivali europei. I modelli per cui apriranno gli ordini in Europa nei prossimi giorni sono due elettrici e di categorie molto diverse.

Più nel dettaglio, la T03 è equipaggiato con un motore elettrico sviluppato internamente da Leapmotor, con una batteria da 37,3 kWh che garantisce un’autonomia di 265 km nel ciclo WLTP combinato, estendibile fino a 395 km in città. Il motore sviluppa 94 CV e 157 Nm di coppia, con tre modalità di guida: comfort, standard e sport. Il sistema di ricarica supporta connettori di tipo 2 e CCS2, con un caricatore da 6,6 kW integrato e una capacità di ricarica rapida a 48 kW.

Relativamente al C10, il SUV è dotato di un motore elettrico da 218 CV e 320 Nm di coppia, alimentato da una batteria da 39,9 kWh che consente un’autonomia di 420 km. Il veicolo dispone di un caricatore AC da 6,6 kW, con un tempo di ricarica da 30% a 80% di circa 6 ore. Con il sistema DC, però, la ricarica rapida richiede solo 30 minuti.